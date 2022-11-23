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SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | İstanbul'da bir kez daha deprem olur mu? Nerede okullar tatil? Depremin görüntüleri korkuttu

23.11.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberleri... Düzce'deki depremin ardından İstanbul'da yeniden deprem olur mu? Gece yarısı gerçekleşen depremin merkez üssünün Düzce'nin Gölyaka ilçesi olduğu açıklandı. 5.9 şiddetindeki sarsıntı İstanbul'da da net şekilde hissedildi. İstanbul'da yaşayan bazı vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Düzce, Sakarya ve Bolu'da okullar tatil edildi! İstanbul'da okullar tatil mi? Son depremler listesi...

Son dakika deprem haberleri! Düzce, Sakarya ve İstanbul'da derinden hissedilen depremin ardından son dakika haberleri de üst üste geliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'ye hareket etti. Canlı yayına bağlanan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, elektriklerin gittiğini açıklamıştı. Düzce'deki depremde 40'ı aşkın vatandaş yaralandı.

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! Düzce'de okullar tatil edildi, işte deprem anı... İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! Düzce'de okullar tatil edildi, işte deprem anı...

SON DAKİKA: DÜZCE'DEKİ DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ! 40'TAN FAZLA YARALI VAR

Son dakika bilgisine göre Düzce'deki depremde 40 vatandaşımız yaralandı! Yaralıların büyük çoğunluğu şehirdeki devlet hastanesine sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ağır. Sarsıntı aynı şekilde Bursa şehrinde de hissedildi.

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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA YENİDEN DEPREM OLUR MU?

Jeofizik mühendisi Şerif Barış Düzce'deki depremle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Bunun artçıları yaklaşık 6 ay kadar sürebilir. 4, 4.9 şiddetinde olabilir, insanların tedirgin olmaması gerek. Fayın 3 boyutlu yapısını tespit edemiyoruz. Sistem kurulması gerekiyordu. Verilen kaynak ve ödeneğin eksik olması bu işi engelledi. Yoksa ben Düzce'den başlayarak 3 sene boyunca orayı inceleyecektim. Yerin 3 boyutlu tomografisini çekmeden prüzlü bölgeleri net bir şekilde bilme imkanımız yok.

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Deprem sonrası hangi şehirlerde okullar tatil? Deprem sonrası hangi şehirlerde okullar tatil?

'YATAKLARDAN UYANDIRACAK BİR HAREKET VARDI...'

Düzce benim proje bölgemdi ama destek alamadık. Sığ bir deprem, özellikle batı bölgelerde 5 ile 7 km derinliğinde bir deprem olur. 20 olsaydı daha geniş yerlere ulaşırdı. Yataklardan uyandıracak bir hareket vardı. Şiddetinin 6 ya da 7 civarında olduğunu İstanbul açısından söyleyebilirim."

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