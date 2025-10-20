FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Son dakika | Divan otellerinin Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı! 'Koç Holding' detayı

Son dakika haberi: Ciner Holding ve Can Holding operasyonlarının yankıları sürerken bir kritik soruşturma haberi daha geldi. Bu kez Koç Holding'e bağlı Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı. Tomruk'un İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldığı öğrenildi. İfadesi alınan Tomruk adliyeden ayrıldı.

Son dakika | Divan otellerinin Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı! 'Koç Holding' detayı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Koç Holding'e bağlı Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifade verdi.

İBB SORUŞTURMASINDA İFADEYE ÇAĞRILDI

DHA'nın aktardığına göre; Tomruk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

Son dakika | Divan otellerinin Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı! Koç Holding detayı 1

ADLİYEDEN AYRILDI

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda şüpheli sıfatıyla ifade veren Tomruk daha sonra adliyeden ayrıldı.

MURAT TOMRUK KİMDİR?

Galatasaray Lisesi mezunu Tomruk, University of Massachusetts'de Bilgisayar Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra University of Pennsylvania'da aynı dalda yüksek lisans yaptı.

1988 yılında satış temsilcisi olarak girdiği Koç Sistem'de Endüstri ve Ticari Sektör'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine kadar yükselen Tomruk, bu süreçte 1994-1995 yıllarında Koç Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı.

Tomruk, 2002 yılı itibarıyla üstlendiği Koç Bilgi Grubu'nun Pazarlama Direktörlüğü görevini 2005 yılına kadar sürdürdü. 2005-2015 tarihlerinde Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörlüğü görevini yürüten Tomruk, 2015-2019 arasında Setur'da Turizm'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

Murat Tomruk Ocak 2020’den itibaren Divan Grubu Genel Müdürü olarak görev alıyor, ayrıca Divan Otelleri'nde İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Son dakika | Divan otellerinin Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı! Koç Holding detayı 2

Profesyonel kariyeri paralelinde fotoğrafçılık alanına önem veren Tomruk, açtığı iki kişisel serginin yanı sıra, çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece sahibi. Evli ve 2 kız çocuğu sahibi olan Tomruk, ileri düzeyde İngilizce ve Fransızca biliyor.

CAN HOLDİNG'E DE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik başlatılan soruşturma da sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Can Holding ile ilgili ikinci dalga operasyon gerçekleşmiş, dört ilde 26 kişi daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Can Holding'in sahiplerinin eşleri, Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü Remzi Sanver ve ilk operasyonda gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Mehmet Kenan Tekdağ da bulunuyordu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD-Çin ticari gerilimine soya fasulyesi de eklendiABD-Çin ticari gerilimine soya fasulyesi de eklendi
Bakan Kurum'dan sosyal konut mesajı: 'Çok yakında' Bakan Kurum'dan sosyal konut mesajı: 'Çok yakında'

Anahtar Kelimeler:
Koç Holding soruşturma holding
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
ülkedeki bütün şirketlere çöküyorlar kımsenın sesı çıkmıyor herkes seyredıyor sadece kendi yandaş şirketrını barındırıyorlar
Herkese dokunun sen benim kim olduğumu biliyormusun diyenler bitsin ..... sen devleti biliyormusun diyelim artık ya .....
ya arkadaş bitirin üleki sizde kurtulun bizde . ne piyasa kaldı ne ekonomi maf ettiniz
En Çok Okunan Haberler
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal sözler: "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmelidir"

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altında rekorlar sonrası 'O döneme çok benziyor' yorumu! 'Balon değil, nerede duracağı belli değil'

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.