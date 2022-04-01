Son Dakika: Doğal gaz fiyatlarına zam geldi! BOTAŞ'tan açıklama

Son dakika haberi: Doğal gaz fiyatlarında artış gerçekleşti. Elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza ise yüzde 44,3 zam geldi. Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 35, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam yapıldı. İşte son dakika doğal gaz zammı haberinin detayları...

BOTAŞ'TAN AÇIKLAMA

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada "Doğal gaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğal gazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğal gazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu." ifadeleri kullanıldı. (İHA)



