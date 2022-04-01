FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika: Doğal gaz fiyatlarına zam geldi! BOTAŞ'tan açıklama

Son Dakika: Doğal gaz fiyatlarına zam geldi! BOTAŞ'tan açıklama

01.04.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Doğal gaz fiyatlarına zam geldi. Buna göre konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 35, sanayide kullanılana yüzde 50 zam yapıldı. Elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza ise yüzde 44,3 zam geldi. Söz konusu artış 1 Nisan 2022 itibarıyla geçerli olacak. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Doğal gaz fiyatlarına zam geldi! BOTAŞ'tan açıklama

Son dakika haberi: Doğal gaz fiyatlarında artış gerçekleşti. Elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza ise yüzde 44,3 zam geldi. Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 35, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam yapıldı. İşte son dakika doğal gaz zammı haberinin detayları...

thumbs_b_c_77a0aea6eaf0f4d379ccdffc4f782280

BOTAŞ'TAN AÇIKLAMA

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada "Doğal gaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğal gazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğal gazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu." ifadeleri kullanıldı. (İHA)

Bakan Dönmez'den yeni açıklama! 'Faturalara yansımayacak'Bakan Dönmez'den yeni açıklama! 'Faturalara yansımayacak'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilde toplu taşımaya zam! İşte yeni fiyatlarO ilde toplu taşımaya zam! İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddiaAraç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Liselilerin şakalaşması kanlı bitti! Kızlar tuvaletine itilince...

Liselilerin şakalaşması kanlı bitti! Kızlar tuvaletine itilince...

İhanetin adı: Cristiano Ronaldo!

İhanetin adı: Cristiano Ronaldo!

Akaryakıt fiyatları için flaş gelişme!

Akaryakıt fiyatları için flaş gelişme!

Asgari ücrete zam gelecek mi?

Asgari ücrete zam gelecek mi?

Altın ve dolar için İslam Memiş’ten ‘yaz’ uyarısı

Altın ve dolar için İslam Memiş’ten ‘yaz’ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ortaklık teklif etti! Genç çiftçinin azmi örnek oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ortaklık teklif etti! Genç çiftçinin azmi örnek oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Cağ kebabı, köy tavuğu ve..."

"Cağ kebabı, köy tavuğu ve..."

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Büyük ihmal! Lüks otelde korkunç bir tecavüze kurban gitti

Büyük ihmal! Lüks otelde korkunç bir tecavüze kurban gitti

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.