Son dakika: Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Dönmez canlı yayında duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den son dakika doğal gaza zam açıklaması geldi. Bakan Dönmez Aralık ayında faturalara zam gelmeyeceğini duyurdu. Öte yandan Bakan Dönmez, Karadeniz’de bulunan gazın ne zaman kullanıma gireceği hakkında canlı yayında önemli bilgiler paylaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın gelecek yılın ilk çeyreğinde mart ayı gibi sisteme verileceğini belirterek, 4 yıl içinde kırk milyon metreküpe çıkarılacak üretimin konutlarda kullanılan gazın tamamını karşılamaya yeteceğini bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

KARADENİZ GAZINDA SONA DOĞRU

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:

''Kara ve denizde boru serim işlemi bitti. 280 tonluk bir kilit ekipman Türkiye'ye getirildi. Hedefimiz 2023 Mart ayında vatandaşla buluşturmak''

Karadaki tesislerin özelliklerini de konuşursak; ne olacak bu tesislerde, buradaki çalışmalar ne sağlayacak, karadaki tesislerin süreçteki önemi nedir?

''Burası artık bizim ulusal sisteme vereceğimiz gazın işlenme tesisi. Bir de liman tarafı var, orada da lojistik işlemleri gerçekleştiriyoruz.

FATURADA İNDİRİM OLUR MU?

Gazın ulusal sisteme bağlanmasıyla evlerde kullanılan doğalgazda indirim olacak mı?

''Doğlagazda sübvansiyon oranı yüzde 75. Doğalgazın üretilmesiyle vatandaşımıza gereken yardımları yapmak için elimizden geleni yapacağız. Buz gazla hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak''

Kış öncesinde enerjide duruma bakarsak; Türkiye’deki son durum nedir, doğalgaz depolama tesislerinde doluluk oranları nedir?

''Avrupa'da ciddi bir endişe var. Türkiye bu kışı sorun yaşamadan atlatacak''

DOĞALGAZA ZAM GELECEK Mİ?

Burada öncelikle küresel fiyatlara bakmak gerekiyor. Pandemi öncesi ve sonrasına bakacak olursak doğalgazda anormal artışlar oldu. Ukrayna'daki savaş kısa sürede biterse piyasayı rahatlatır. Öngörülebilir fiyat tahmini söz konusu değil, oynaklık çok fazla.

''ARALIK'TA DOĞALGAZA ZAM YOK''

Ama yaz aylarındaki yüksek seviyenin gerilediğini görüyoruz. Ancak bu geçiçi mi olacak yoksa kalıcı mı olacak göreceğiz. Ama Aralık ayında doğalgaza zam yapılmayacak''

