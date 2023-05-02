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SON DAKİKA | Doğal gazda bir indirim daha! BOTAŞ duyurdu: 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 63...

02.05.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Karadeniz gazının siteme dahil edilmesi ile konutlarda kullanılan doğal gazda 1 yıl boyunca sürecek indirimli fatura döneminin ardından BOTAŞ yeni kararını duyurdu. Buna göre 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 52,43 ile yüzde 63,63 oranında indirim yapıldığı bildirildi.

SON DAKİKA | Doğal gazda bir indirim daha! BOTAŞ duyurdu: 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 63...

Son dakika: BOTAŞ, 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 52,43 ile yüzde 63,63 oranında indirim yapıldığını duyurdu. Konutlarda kullanılan doğal gaza ilişkin ise Ukrayna ve Macaristan' dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının Türkiye'de olduğu vurgulandı.

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Kurum tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır. Bu kapsamda, 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

TOPTAN SATIŞ FİYATLARINDA İNDİRİM

Diğer taraftan 2022 Ekim ayı esas alındığında, Sanayide kullanılan doğal gazın toptan satıs fiyatında 1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla yüzde 52,43 ile yüzde 63,63 oranlarında, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında ise yüzde 51,52 oranında indirim yapılmıştır.

KONUT DOĞAL GAZINDA EN UCUZ ÜÇÜNCÜ ÜLKE

Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında Konutlarda Ukrayna ve Macaristan' dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.”

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz

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