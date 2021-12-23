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SON DAKİKA | Dolar 12 TL'nin altını gördü! İşte dolar ve Euro'da son durum...

23.12.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre dolarda düşüş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından sonra düşüşünü devam ettiren dolar, 12 TL'nin altını gördü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA | Dolar 12 TL'nin altını gördü! İşte dolar ve Euro'da son durum...

Son dakika haberi: Dolardaki düşüş sürüyor. 23 Aralık saat 08.55 itibarıyla dolar 12 TL'nin altını gördü. İşte dolarda son durum...

DOLARDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

18 TL'yi de geçen dolar, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında düşüşe geçti. Bir günde neredeyse yüzde 30 kayıp yaşayan dolar, bugün de (23 Aralık) düşüşünü sürdürüyor. 12 TL'nin altını gören dolar saat 08.57 itibarıyla 11.69, euro ise 13,29 oldu.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında TL mevduata geçenlerin getirisinin döviz altında kalması durumunda aradaki farkın karşılanacağını belirterek “İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek ve bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.” açıklamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları Recep Tayyip Erdoğan
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