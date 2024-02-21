Son dakika: Dolar 31 liranın üzerinde! Tarihi zirve sonrası döviz tahmini: ‘Seçim sonrasında…’

Son dakika haberi… Piyasalar, bu hafta içinde ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarını izlemeye devam edecek. Faiz indirimine yönelik söylemlerin beklentileri etkilemesi bekleniyor. Bugün Fed tutanakları açıklanacak. Tutanaklarda son gelen güçlü verilerin üyeler tarafından nasıl yorumlandığı takip edilecek. Yarın da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı duyurulacak. Tüm bu gelişmeler öncesinde dolar/TL kurunda hareketli dakikalar yaşanıyor. Kur 30,929 seviyesinden güne başlarken 31 liranın üzerine çıkarak rekorunu güncelledi. Euro/TL ise 33,55’e kadar yükseldi.

Dolar kuru tarihi zirvesini güncellerken uzmanlardan yıl sonu için tahmin de geldi. ALB Yatırım Başekonomisti Doç.Dr. Filiz Eryılmaz beklentilerini açıkladı. İşte Doç. Dr. Eryılmaz’ın değerlendirmelerinden öne çıkan noktalar…

“DOLAR ENFLASYONDAN HIZLI ARTMAYACAK”

“Güçlü TL ihraç ettiğimiz malların daha pahalı hâle gelmesidir. Dolayısıyla ben iktisatçı hocalardan da şunu duymaya başladım, çok güvendiğim ekonomistlerden. Yani bu dolar/TL de enflasyon kadar ya da enflasyonun altındaki artış. Bunun adı TL’nin reel değerlenmesi.

Yani şunu söyleyeyim, evet, belki seçimden sonra biraz daha hızlı bir yükseliş görsek de bu doların enflasyondan daha fazla arttığı bir sürece tekabül etmez. Belki bir, bir buçuk ay buna izin verilir. Ama sonrasında ben enflasyonla mücadelede dolar, TL de ihracatçıyı rahatlatma adına çok güçlü bir yükseliş olacağı kanaatinde değilim.

“YILSONU BEKLENTİM 39-40 TL CİVARI”

Ekonomi yönetiminin böyle bir tarzı yok. Dolayısıyla da hani o rekabetçi kur olmaz, ihracatçı hayal kırıklığına uğramaya devam eder. Tabii ihracatçı şimdi kızabilir bana ihracatçılar yani işte hocam biz bana yazıyorlar çünkü ben böyle görüş bildirdiğimde işte hocam biz çok zor durumdayız.

Enflasyonla mücadele dolar TL ile yapılmasın, farklı yöntemlerle yapılsın, üretim baskılanıyor talep azaltışın, talep azaltıcı yöntemlerle yapılsın diye birtakım görüşler de geliyor bana.

Ama şunu anlıyorum, yani ben ekonomi yönetiminin kararlılığına bina bunu söylüyorum. Kolay kolay eski sisteme geri döneceği kanaatinde değilim. Evet, belki bir serbest bırakma olabilir fakat bu çok güçlü bir yükseliş olmaz. Sene sonu benim beklentim aynı. 39-40 TL civarında bir dolar/TL ile yola devam ederiz diye düşünüyorum ben.”







