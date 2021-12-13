Son dakika: Dolar bugün 14 liranın üstündeydi! Merkez Bankasından dövize 4. müdahale geldi

Son dakika haberine göre, TCMB, döviz piyasasına satış yönünde yeni müdahale geldi. Merkez Bankasının sitesinde yayımladığı açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." dedi.

Merkez Bankası, son iki hafta içerisinde dövize 4. kez müdahale etmiş oldu.

7 YIL SONRA MÜDAHALE GELMİŞTİ

TCMB, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle 1 Aralık’ta 2014'ten bu yana ilk defa piyasaya müdahale ettiğini açıklamıştı.

İkinci müdahale ise 3 Aralık'ta dolar/TL'nin 13,89'u görmesinin ardından gelmişti.

Üçüncü müdahale ise geçtiğimiz hafta 10 Aralık'ta dolar 13,96 lirayı gördükten sonra yapılmıştı.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Yapılan açıklamanın ardından 14,63 lirayı gören dolar, 14,20 liraya kadar düştü.

Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 500 baz puan seviyesinde bulunurken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 21,41 civarında seyrediyor.



