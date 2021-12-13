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  4. Son dakika: Dolar bugün 14 liranın üstündeydi! Merkez Bankasından dövize 4. müdahale geldi

Son dakika: Dolar bugün 14 liranın üstündeydi! Merkez Bankasından dövize 4. müdahale geldi

13.12.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle döviz piyasasına müdahale etmeye devam ediyor. Dolar/TL kurunun bugün 14,5 liranın üstünü görmesinin ardından müdahale gerçekleştirildi. Merkez Bankası bu işlemle birlikte dördüncü kez dövize müdahale etmiş oldu.

Son dakika haberine göre, TCMB, döviz piyasasına satış yönünde yeni müdahale geldi. Merkez Bankasının sitesinde yayımladığı açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." dedi.

Merkez Bankası, son iki hafta içerisinde dövize 4. kez müdahale etmiş oldu.

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7 YIL SONRA MÜDAHALE GELMİŞTİ

TCMB, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle 1 Aralık’ta 2014'ten bu yana ilk defa piyasaya müdahale ettiğini açıklamıştı.

İkinci müdahale ise 3 Aralık'ta dolar/TL'nin 13,89'u görmesinin ardından gelmişti.

CANLI DÖVİZ KURU TAKİBİ

Üçüncü müdahale ise geçtiğimiz hafta 10 Aralık'ta dolar 13,96 lirayı gördükten sonra yapılmıştı.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Yapılan açıklamanın ardından 14,63 lirayı gören dolar, 14,20 liraya kadar düştü.

Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 500 baz puan seviyesinde bulunurken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 21,41 civarında seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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Okuyucu Yorumları 166 yorum
hep aynı hep aynı müdahale müdahale siz zaten müdahale etikce dolar çıkıyor Numan beyin dediği gibi füze gibi
Yeldeğirmenine kılıçla mızrakla karşılık verme.
Beyin ölümü gerceklesmis hastaya suni tenefus yapmak gibi bir sey bu mudahaleler.
Allah cumhur ittifakına zeval vermesin ekonomi çok iyi maşallah
@firat_okur_1930 Önce yükseltiyor.Halka satıyor.Sonra müdahale ediyor.Kan kusun inşallah
Sağlıksız fiyat oluşumlarıymış. müsebbibi sizsiniz zaten sağlıksız olan sizin iktidarınız
piyasada döviz cinsi ithalat yapan firmaları şirketleri rahatlatmak için MB. piyasaya döviz vermek zorunda kalıyor. Yoksa bu firmalar iflas edebilir.
ucuz dolar satmaktan vazgeçin artık elinizdekini kaptırıyorsunuz be
çok komiksiniz

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