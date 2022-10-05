Son dakika… Düşüş bitti, zam geldi! Benzin ve motorin fiyatları değişti: Akaryakıt piyasasında gözler OPEC toplantısında...

Son dakika… Benzin ve mazot fiyatları (motorin) başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol düşüşüne ara vererek yeniden yükselişe geçti. Şimdi ise tüm gözler bugün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve İş Birliği Deklarasyonu'ndaki ortaklarının (OPEC+) bugün yapacağı toplantıya çevrildi. Ancak toplantı öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Yükselişe geçen petrol fiyatları yurt içinde benzin ve motorin fiyatlarında değişikliğe gidildi. Bununla beraber yarından itibaren akaryakıta yeni zam geleceği öğrenildi. 6 Ekim Perşembe gününden itibaren benzin grubunda 74 kuruş, motorin grubunda 1,39 TL fiyat artışı bekleniyor. Otogaz grubunda ise 76 kuruş indirim bekleniyor. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ne kadar? Motorin fiyatları kaç TL? İşte 5 Ekim 2022 Çarşamba günü güncel mazot ve benzin fiyatı…

KISINTIYI İKİ KAT ARTTIRABİLİRLER

OPEC+ enerji ve petrol bakanlarının bugün Viyana'da yapacakları ve 2 yıl sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirilecek toplantıda üretimin 1 milyon varil kısılacağı iddia ediliyordu. Ancak kaynaklar 2 milyon varil/güne varan miktarda kısılmasının değerlendirildiği bildirildi. Konuya yakın kaynaklara göre, bugünkü toplantı öncesinde Suudi Arabistan ve Rusya, üretimin 1-2 milyon varil/gün kısılması yönünde bastırıyorlar.

Kaynaklar, üretim kısıntısına Suudi Arabistan'ın gönüllü olarak yapacağı bir kısıntının eklenip eklenmeyeceğinin belirsizliğini koruduğunu belirtirken, ABD'nin üretim kısıntısına gidilmemesi için baskı yapmakta olduğunu da vurguladılar.

“BIDEN YÖNETİMİ MECBUR KALACAK”

ABD’de Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise, ülkenin piyasaya günde 1 milyon varil petrol salma süresinin bu ay içinde bitmesinin ardından stratejik rezervden yeni petrol salınmayacağını duyurdu. Ancak analistler, OPEC+'nın üretim kısıntısı alması halinde Biden yönetiminin Kasım ayında yapılacak ara seçimler nedeniyle buna tepki vermek zorunda kalacağını öngörüyorlar. Biden yönetiminin politik reaksiyon verme zorunluluğu çerçevesinde stratejik rezervlerinden daha fazla petrol satışı açıklayabileceğini belirtiyorlar.

FİYATTAN ÇOK İHTİYAÇ

Kuveyt Petrol Bakanı Muhammed al-Fares OPEC+ toplantısı için gittiği Viyana'da yaptığı açıklamada, OPEC+'nın ana odak noktasının fiyatları kontrol etmekten çok piyasanın ihtiyacı için yeterli petrolü sağlamak olduğunu söyledi. Al-Fares, "Kuveyt global petrol piyasasında istikrarı sağlamaya ve fiyat dalgalanmalarını engellemeye istekli" dedi.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Petrol piyasası son haftaların en hareketli günlerini geçirirken Türkiye’de ise uzun süredir sessiz hava hakim olan akaryakıtta yeni bir zam haberi geldi. Petroldeki düşüşün akaryakıta indirim olarak yansımasını bekleyenler, fiyatların yeniden yükselmesiyle hayal kırıklığına uğradı. Benzin ve motorinin litre fiyatına zam geldi. Benzinde 62 kuruş, motorinde ise 1 lira 10 kuruş artış yaşandı. Zammın ardından benzin bazı şehirlerde 20 lira seviyesine, motorin ise 24 liranın üzerine çıktı.

İSTANBUL'DE BENZİN VE MOTORİNİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,86 TL

Motorin: 24,22 TL

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 20,01 TL

Motorin: 24,34 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ LİRA OLDU?

Benzin: 20,00 TL

Motorin: 24,36 TL



