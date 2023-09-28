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  4. Son dakika | Ek MTV'ye AYM'den onay! CHP'nin başvurusu reddedildi

Son dakika | Ek MTV'ye AYM'den onay! CHP'nin başvurusu reddedildi

28.09.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Anayasa Mahkemesi, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu reddetti.

Son dakika | Ek MTV'ye AYM'den onay! CHP'nin başvurusu reddedildi

Son dakika: Anayasa Mahkemesi, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu karara bağladı. AYM oy birliğiyle CHP'nin yapmış olduğu başvuruyu reddetti. İşte detaylar...

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AYM Genel Kurulu, 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, "ek motorlu taşıtlar vergisi" alınmasını öngören 1. maddesinin bazı hükümlerinin iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu esastan görüştü.

ANAYASA'YA UYGUN OLDUĞUNA KARAR VERİLDİ

Yüksek Mahkeme, Kanun'un, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmesini düzenleyen 1. maddesinin ilgili hükümlerinin Anayasa'ya uygun olduğuna ve iptal isteminin reddine karar verdi.

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Oy birliğiyle alanına kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

(AA)


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