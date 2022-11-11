SON DAKİKA | 'Ekmeğe zam' iddiası gündem oldu! Halk ekmeğe zam gelecek mi? İmamoğlu canlı yayında duyurdu

Son dakika: Artan enflasyon ve dövizdeki dalgalanma gıdadan giyime her şeyin fiyatının artmasına yol açtı. Son günlerde ekmeğe zam tartışması gündem olmuştu. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar 'Girdi maliyetleri arttı' diyerek ekmeğin 7,5 TL olması gerektiğini belirtmişti.

Gündem olan ekmeğe zam açıklamaları sonrasında halk ekmeğe zam gelip gelmeyeceği gündem oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında bu soruya yanıt verdi.

"BELEDİYEYİ NASIL ELE GEÇİRİRİM DİYE DÜŞÜNÜYORLAR"

Öte yandan İmamoğlu, yargılandığı dava ile ilgili olarak "Bu dava tamamen siyasidir. Kayyum atayıp belediyeyi nasıl ele geçiririm diye düşünüyorlar" diye konuştu.



İşte İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Bugünün spot başlığı muhtemeldir ki davadır. Ne ile uğraşıyoruz, gösterilmeyen ne... Temel veri bir toplumun mutluluğunu veya mutsuzluğunu oluşturur. İşsizlik, umudu en fazla etkileyen unsurların arasında geliyor.

"NOYAN SERBEST AMA KOLİVAR SÖZLERİ NEDENİYLE TUTUKLU"

Ekmek 7,5 TL olması gerekirken bunu keyfiyetten mi söylüyor, girdiler arttı. Sayın Kolivar'ın o sözüne herkes kızabilir ama bu ülkede fikir özgürlüğü gibi bir şey var. Sevda Noyan sözleri nedeniyle serbest ama Kolivar söyledikleri nedeniyle tutuklu. İstanbul'da insanlar keyiften ekmek kuyruğuna girer mi? Biz bugün 3 TL'den ekmek satıyoruz zararına, vatandaşın zor anında bizim ekmek büfelerimizin koyulmasına 8 ay engel oldular. Siyaseten halkın gerçeklerden uzak olma meselesidir bu.

"SAYI 1 MİLYONA ÇIKTI"

Şu anda insanların cebindeki gelirler düşmüş, maliyetler artmış durumda. Biz yoksulun yanında olmaya devam ediyoruz. Hangi rahatlıktan bahsediyorlar bilmiyorum. Biz gerçeklerden bahsediyoruz. Pandemide dokunduğumuz aile sayısı 1 milyona çıktı. Yoksullukla mücadele planını bir belediye açıklamak ister mi?

EKMEĞE ZAM GELECEK Mİ?

Ekmek meselesi önemli. Bu konuda tedbirli davrandık. Biz memleket sorununa uzaktan bakan insanlar değiliz. Artan maliyetlere karşı ne yapabiliriz diye bir araya geldik. Aralık ayı sonuna kadar vatandaşımıza makul oranda ekmek satma kararı aldık. 1 Ocak'a kadar inşallah vatandaşımız koruyacağız.

İMAMOĞLU'NUN YARGILANDIĞI DAVA: TAMAMEN SİYASİDİR

Bu dava tamamen siyasidir. Kayyum atayıp belediyeyi nasıl ele geçiririm diye düşünüyorlar. AK Parti içinde siyaset yapan birçok dostum var. AK Parti'de öyle insanlar var ki ellerini ovuşturup benim görevime konmak istiyorlar. Kimin malına konuyorsun?

Ayağınızı denk alın! Adil olun, adaleti etkilemeyin. Buna aracı olmayın.Ben Türk yargısına güvenmek istiyorum. Bu dava tamamen siyasi bir davadır. Ben namuslu AK Parti içinde siyaset yapan bir çok arkadaşım dostum var. Benim insanım onlar. Ama elini ovuşturup buraya konsak diyenler de var, ya nereye konuyorsun, kimin malına konuyorsun...

Bir hata yaptınız 800 bin değil mi? Böyle bir hatanın bedeli ise 8 milyondur. Onun için ayağınızı denk alın. Adil olun adaletli oldun."

