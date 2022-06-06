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Son dakika: Ekmek fiyatları için çok kritik gelişme! 10 gün içinde hesaplara yatacak! 2022 buğday ve arpa alım fiyatı açıklandı

06.06.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmek fiyatları üzerinde büyük rol oynayan arpa ve buğday fiyatlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik bir açıklamada bulundu. TMO’nun 2022 buğday ve arpa alım fiyatlarını açıklayan Erdoğan, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapılacağını bildirdi. TMO’dan yapılacak açıklamada ise, “Ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak” denildi.

Son dakika: Ekmek fiyatları için çok kritik gelişme! 10 gün içinde hesaplara yatacak! 2022 buğday ve arpa alım fiyatı açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2022 yılı için buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı. Erdoğan, tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar hususunda hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu ve yeni düzenlemelerin yakında hayata geçirileceğini de ifade etti. Buna göre, TMO, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacak. TMO'nun arpa alım fiyatı ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6000 lira olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, prim ödemesinden, ürününü Toprak Mahsulleri Ofisine veren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerin yararlanabileceğini söyledi.

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TMO DETAYLARI DUYURDU

Erdoğan’ın açıklamasının üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü de konuya ilişkin bir duyuru yaptı. Buna göre ülke genelindeki yaklaşık 200 iş yerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda hububat alımı yapılacağı bildirildi. Açıklamada, ofisin, üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sisteminin devam edeceği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

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"TMO, Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 200 iş yerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda (yaklaşık 190 nokta) alım faaliyeti gösterecek. TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www. tmo. gov .tr internet adresinde yayımlanmakta olup lisanslı depolara ürün teslim eden üreticiler, bu depolar üzerinden ürününü elektronik ürün senedi (ELÜS) ile TMO'ya satabilecekler. TMO iş yerlerinde pazar günleri hariç haftanın 6 günü alım yapılacak. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak."


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