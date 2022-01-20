Son Dakika: Ekonomiyle ilgili kritik yasa TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! Enflasyon düzeltmesi uygulaması erteleniyor

Son dakika haberi: Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre enflasyon düzeltmesi uygulaması 31 Aralık 2023 tarihine kadar erteleniyor. (DHA/AA)

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