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Son dakika! Elazığ ve Malatya'da işsizlik maaşı ödemeleri öne çekildi, prim ödeme süresi uzatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 13:00 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Dün aldığımız bir kararla Elazığ ve Malatya’da işsizlik ödeneği ödemelerini öne çekmiş durumdayız. Bu ödemeleri 31 Ocak tarihinde gerçekleştireceğiz. 1 hafta öne almış olduk" dedi.

Son dakika! Elazığ ve Malatya'da işsizlik maaşı ödemeleri öne çekildi, prim ödeme süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Elazığ ve Malatya'da SGK pirim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzattık. Ertelenen pirim borçlarını da 12'ye kadar faizsiz olarak taksitlendirme imkanı olacak. İşsizlik ödeneğini de öne çekerek 31 Ocak'ta ödemeye başlayacağız.

Dün aldığımız bir kararla Elazığ ve Malatya’da işsizlik ödeneği ödemelerini öne çekmiş durumdayız. Bu ödemeleri 31 Ocak tarihinde gerçekleştireceğiz. 1 hafta öne almış olduk.

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