Son dakika: Elektrik faturaları için flaş gelişme! Kritik zirve sona erdi

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrik üretim, iletim ve dağıtım alanlarında son 20 yılda 100 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirterek, "Bu sayede elektrikte kurulu gücümüz 100 bin megavat seviyesine ulaştı." dedi.

Elektrik dağıtım sektöründen yetkililerle bir araya geldiği toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dönmez, geçen yıl elektrik ve doğal gaz faturalarında 100 milyar liralık destek sağlandığını ifade etti.

Dönmez, söz konusu desteğin hane başına yıllık 5 bin lira olduğuna dikkati çekerek, akaryakıtta 65 milyarlık ÖTV desteğiyle toplam 165 milyar liralık sübvansiyon yapıldığını söyledi.

Bakan Dönmez toplantı sonrası yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

Yeni yatırımlarla şebeke ağımızı daha da güçlendiriyoruz. Son 20 yılda elektrikte kurulu gücümüzü 3,5 kat artırdık. Enerji fiyatları küresel bir sorun haline geldi. Kömür fiyatları 5 kat arttı. Doğal gaz 10 kat arttı. Asıl temel sorun elektrik enerji üretim maliyeti.

Son 3 yıldır elektrik tüketim desteği veriyoruz. 2021 yılında elektrik ve doğal gaz faturalarında hane halkına bölersek 5 bin TL'lik bir destek verildi. Isınma yardımı kapsamına bu yıl doğal gazı da dahil ettik.



