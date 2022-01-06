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Son dakika... Elektrik faturalarında dikkat çeken detay! 23 milyon abone…

06.01.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik faturalarında kademeli tarife uygulamasından Türkiye’de kaç milyon hanenin 150 kilovatsaatin altında elektrik tüketerek uygun tarifeden yararlanacağı ortaya çıktı. 23 milyon konut abonesinin 150 kilovatsaatin altında elektrik tükettiği toplam konut abonesinin yüzde 60’ının ilk kademeden elektrik faturası ödeyeceği öğrenildi. İşte elektrik faturası ile ilgili gelen son dakika bilgileri…

Son dakika... Elektrik faturalarında dikkat çeken detay! 23 milyon abone…

Son dakika haberine göre elektrik faturalarında yeni dönem bu ay başlıyor. Kademeli elektrik tarifesi, aylık 150 kilovatsaat tüketime kadar olan ev elektrik tüketimlerinin düşük kademe birim fiyatından, bu tüketimi geçen tüketimlerin ise yüksek kademe birim fiyatından faturalandırılmasını öngörüyor. Bu yıl ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan birinci çeyrek döneminde 38 milyon hane için 150 kilovatsaate kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL’den faturalandırılacak, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyat 2,06 TL olacak.

ABONELERİN YÜZDE 60'I 150 KİLOVATSAATİN ALTINDA

Türkiye gazetesinin haberine göre; AK Parti ekonomi kurmayları, kademeli tarifenin hedefinin enerji kullanımında verimlilik ve özellikle gelir durumu daha az olan tüketicilere daha fazla destek sağlamak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"38 milyon mesken abonesinin 23 milyonu 150 kilovatsaatin altında bir tüketim değerine sahip olup başka bir deyişle, toplam konut abonelerinin yüzde 60’ı ay olarak bu rakamın altında yani 150 kilovatsaatin altında tüketim gerçekleştirmektedir. 2002 yılında elektrik ve doğalgaz faturaları için ortalama bir hanenin ödeyeceği toplam tutar net asgari ücretin yüzde 47’sine tekabül ediyor. Bugün bu rakam yeni fiyatlara, yani artış fiyatlarına rağmen 2002 yılında yüzde 47 olmasına rağmen 2022 yılında asgari ücretin yüzde 12,9’u seviyelerine gelmiştir.

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Elektrikte kademeli tarife kapsamında mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, 150 kilovatsaatin üstü için kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş olarak uygulanacak.

AB'DE 6,39 EURO, TÜRKİYE'DE 1,64 EURO

Konut elektrik fiyatları AB ortalaması 21,92 Euro cent/kilovatsaat iken ülkemizde bu 9,16 Euro cent/kilovatsaattir. Konut doğalgaz fiyatları AB ortalaması 6,39 Euro cent/kilovatsaat iken ülkemizde 1,64 Euro cent/kilovatsaattir. Yani 1’e 4 kattır. Maliyet bazlı fiyatlandırmanın, öngörülebilirliğin sağlanması ve enerji piyasalarının sürdürülebilirliği için zorunlu miktar kadar bir düzenleme yapılmış olmakla birlikte dünyadaki gelişmeler ve Avrupa Birliği’ndeki söz konusu fiyatlar dikkate alındığında halkımıza yüksek oranda desteğimiz devam etmektedir ve edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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