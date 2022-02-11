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Son dakika: Elektrik faturalarında indirim için kritik gün! Gözler Ankara'daki kritik zirvede

11.02.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Elektrik faturalarındaki büyük artış vatandaşları adeta isyan ettirirken, indirim bekleyen vatandaşların gözü kulağı bugün Ankara'da olacak. Elektrik faturalarının yüksekliğiyle ilgili gelen şikayetleri değerlendiren hükümet düğmeye bastı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik dağıtım şirketlerini bugün başkente çağırdı. Kritik görüşmede elektrikte indirim ve elektrik faturalarında yeni tarife formülleri masaya yatırılacak. İşte elektrik faturalarıyla ilgili kritik top

Son dakika: Elektrik faturalarında indirim için kritik gün! Gözler Ankara'daki kritik zirvede

Son dakika: Elektrik faturalarında indirim beklentisi için gözler bugün yapılacak kritik zirveye çevrildi. Hükümetten gelen 'elektrikte indirim için çalışma yapıyoruz' açıklamalarının ardından gözler atılacak adımlar çevrilmişti. İndirim beklentileriyle ilgili kritik adım ise bugün atılıyor.

SON DAKİKA | ELEKTRİK FATURALARI İÇİN KRİTİK TOPLANTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün bakanlıkta 21 elektrik dağıtım şirketinin sahipleri ve üst yönetimleri ile görüşecek.

İNDİRİM VE ELEKTRİKTE YENİ TARİFE MASADA

Saat 14.00'te yapılacak toplantıda elektrikte indirim ve elektrik faturalarında yeni tarife formüllerinin masaya yatırılması bekleniyor.

ESNAF İÇİN AYRI FORMÜL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, başta esnaflar ve küçük işletmeler olmak üzere çok sayıda kesimden elektrik bedellerinde ucuzlama sağlayacak şekilde kademeli ya da farklı tarife taleplerinin alındığını ve bir çalışma yapacaklarını açıklamıştı. Maliyetlere yönelik çalışma çerçevesinde dağıtım şirketlerinin maliyet ve payları da dikkate alınarak bir düzenleme yapılması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU: ZAMLAR GERİ ALINANA KADAR ELEKTRİK FATURAMI ÖDEMEYECEĞİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan 31 Aralık gecesi imzaladığı zamları geri çekinceye kadar gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." şeklindeki açıklamaları büyük bir gündem yarattı. Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı son açıklamada "Bu konuda uyarımı aylar önce yapmıştım. Bu konuyla ilgili ilk adımımdır. Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım!" dedi.

CHP liderinin bu açıklamalarına AK Parti ve MHP'den peş peşe tepkiler edi.


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Fatih Dönmez
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