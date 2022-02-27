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SON DAKİKA | Elektrik faturalarında yeni tarife, motorin ve benzinde indirim! 1 Mart'ta başlıyor, Erdoğan duyuracak

27.02.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Elektrik faturalarına indirim geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tedarik şirketlerine Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) üzerinden elektrik satmak için harekete geçti. Yeni tarifenin geçerli olacağı 1 Mart itibariyle düzenlemeyle birlikte esnafın elektrik faturalarında yüzde 25'lik bir indirim olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı düzenlemeyle meskenlerde ise yüzde 10-20 arası ek indirim olması bekleniyor. Öte yandan motorin ve benzinde de indirim yolda.

SON DAKİKA | Elektrik faturalarında yeni tarife, motorin ve benzinde indirim! 1 Mart'ta başlıyor, Erdoğan duyuracak

Son dakika: Yüksek gelen faturalar, motorin ve benzine gelen yeni zamlar sonrası vatandaşın üzerindeki yükü hafifletmek isteyen hükümet harekete geçti. Yeni düzenlemeyle birlikte 1 Mart'tan sonra faturalarda ciddi indirimler yaşanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı elektrikteki yeni tarifeyle birlikte esnafın faturalarına yüzde 25, meskenlerde ise yüzde 10-20 arası bir indirim yaşanması bekleniyor. Öte yandan art arda yapılan zamların ardınan pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

SON DAKİKA ELEKTRİKTE YENİ TARİFE! 1 MART'TA BAŞLIYOR

Elektrikte yeni tarife dönemi 1 Mart itibarıyla başlayacak. Bugüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretim ve dağıtım ayağında olan paydaşlarla sık sık bir araya gelerek, vatandaş lehine uygulanabilecek tüm formülleri masaya yatırdı. Son olarak önceki gün de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) toplanarak yeni kararlar aldı.

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RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

EPDK yönetiminin aldığı kararlardan biri dün Resmi Gazete'de yayımlandı. EPDK kararına göre, tedarik şirketleri elektriği EÜAŞ üzerinden alacak. Satın alınan elektriğin en az yüzde 50'si olmak şartıyla yüzde 90'ına kadar olan kısmı EÜAŞ üzerinden tedarik edilecek.

UYGUN FİYATA ELEKTRİK

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; günlük düzeyde fiyatların belirlendiği elektrik piyasasında EÜAŞ tarafından ihale usulüyle elektrik üreticilerinden saatlik bazda 3 bin megavat elektrik alımı yapılacak. Toplu alımlar perakende şirketlerine uygun fiyatlı verilecek. Bu yöntemle elektrik üreticiden daha uygun fiyata alınabilecek. Bunun üzerine bir de bakanlık, fiyatlar üzerine sübvansiyon ekleyerek şirketlere daha ucuza elektrik verecek. Böylelikle şirketler de vatandaşa daha uygun fiyata elektrik satacak.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Yapılan çalışma pazartesi günü Enerji Bakanı Fatih Dönmez tarafından kabineye sunulacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yeni uygulamayı açıklaması beklenirken, yeni düzenlemede meskenler, ticarethaneler ve STK'lar için indirimler olacak.

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ESNAFIN FATURASI EN AZ YÜZDE 25 DÜŞECEK

Son artışlarla birlikte küçük ticarethanelerde elektrik birim maliyeti vergiler dahil 2.74 TL'ye gelirken, sanayide bu rakam 2.28 TL olarak uygulanıyor. Yeni çalışmada esnafın elektrik maliyetini düşürmek için de hanelerde olduğu gibi kademeli tarifeye geçilecek. EPDK, yüzde 10, 20 ve 30 indirim olması durumunda birim maliyetin nasıl olacağına dair üç alternatif çalışırken, Bakan Dönmez esnafın elektrik faturalarında en az yüzde 25'lik bir indirimin söz konusu olabileceğini belirtmişti. Esnaf tarifesinde yüzde 25 indirim olursa düşük tarifede birim maliyet 2.06 TL'ye düşecek.

MESKENLERDE YÜZDE 10-20 ARASI İNDİRİM

Meskenlerde günlük 7 kwh olmak üzere aylık ortalama 210 kwh olarak belirlenen ilk kademe ise fiyat 1.37, ikinci kademe 2.06 TL olarak uygulanıyor. Yapılan çalışmayla meskenlerde ilk kademedeki birim fiyatın düşürülerek, yaklaşık yüzde 10-20 arası ilave bir indirim daha yapılması hesaplanıyor.

MOTORİN VE BENZİNE DE İNDİRİM GELİYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile tetiklediği dolar kuru ve Brent petrolün yükselişi tüm dünyada akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansırken, bu kez enerji piyasasından indirim müjdesi geldi.

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Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim gelecek. Motorindeki indirimin tamamı pompaya yansıyacak. Benzinde devletin ÖTV alacağı bulunduğundan bir kısmı ÖTV'ye gidecek.

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