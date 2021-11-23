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Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı

23.11.2021 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik enerjisi satışı üzerinden TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Sanayi Komisyonunda kabul edildi.

Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı

Elektrik enerjisi satışı üzerinden TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Sanayi Komisyonunda kabul edildi.

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