SON DAKİKA | AK Parti'den 30 maddelik kanun teklifi! Emeklilere ikramiye ve 'kiralık konut detayı

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "28.Dönem 2. Yasama yılın ilk teklifini Meclis Başkanlığına sunuyoruz" diyerek teklifin 30 maddeden oluştuğunu açıkladı.
Güler açıklamasında şunları ifade etti:
"Emekli maaşlarına yansıtılacak 5 bin TL'lik ikramiye, komisyon aşamasında bu teklife önergeyle eklenecek
(Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi) Teklifle konutların turizm amaçlı kiralanmasını öngörüyor."
Ayrıntılar birazdan...
Kaynak: DHA