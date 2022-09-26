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Son dakika: Emekli maaşı promosyonunda kritik tarih! İkramiyeler yükseldi... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

26.09.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. Emekli promosyon kampanyalarına henüz başvurmamış ve emekli maaşını farklı bir bankaya taşımamış olanlar için bazı bankalarda son tarih yaklaşıyor. Emekli promosyonu kampanyası başvurusu ne zaman sona eriyor? Hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi yapıyor? İkramiyeler ne zaman yatacak? İşte merak edilen tüm soruların cevabı...

Son dakika: Emekli maaşı promosyonunda kritik tarih! İkramiyeler yükseldi... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Son dakika: Kamu ve özel bankalar art arda promosyon kampanyalarını duyurdu. Emekli vatandaşlar için bankaların yapmış olduğu promosyon kampanyalarında son tarih yaklaştı. Birçok emekli, maaşlarını farklı bankaya taşıyarak ödemelerini alırken, promosyon ödemelerini almayanlar ve kararsız kalan emekliler için ise bankaların düzenlemiş olduğu kampanyalarda süre azalıyor. Kampanyaların, yeni emekli olanlar için de geçerli olacağı açıklandı. Promosyon kampanyalarında bazı bankalar için sürenin 30 Eylül'de sona ereceği bildirildi.

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SON DAKİKA: HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Emekli vatandaşların, maaşlarını farklı bir bankaya taşımaları için halihazırda maaş aldığı bankada 3 yıllık taahhütünü doldurmuş olması gerekiyor. Yeni emekli olmuş kişiler de maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor. Maaşını farklı bankaya taşımak isteyenler ister şubeden, ister mobil bankacılık üzerinden, ister e-devlet'ten işlem yapabiliyor.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere banka tarafından; 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

HALKBANK

Halkbank tarafından, 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu.

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VAKIFBANK

Vakıfbank'tan yapılan açıklamada aylık emekli maaşı tutarı 1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL, 3 yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacağı ifade edildi.

AKBANK

Akbank'ta, aylık geliri 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL promosyon ve 4.150 TL ek promosyon, 1.500 TL–2 bin 500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 5 bin 175 TL ek promosyon, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 6 bin 250 TL ek promosyon ödenecek.

DENİZBANK

Denizbank'ta promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacak. Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL, bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

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GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.000 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 6.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacakt. Bankaya maaşını taşımak isteyenler için son gün 30 Eylül.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

YAPIKREDİ

Yapıkredi'den yapılan açıklamada "10 Eylül 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler. Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.600 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 5.750 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir. Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 200 TL ek nakit ödül ödenir." ifadelerine yer verildi.

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