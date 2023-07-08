SON DAKİKA: Emekli maaşı zammı ve memur zammı hesaplama tablosu netleşti! 15 Temmuz tarihine dikkat! Tüm rakamlar tek tek ortaya çıktı...

Son dakika haberi… Memur zammı ve emekli maaş zammı için düğüm resmen çözüldü. Haziran ayı enflasyonu ile refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emeklisi ile Emekli Sandığı kapsamındaki memur ve memur emeklisi için Temmuz 2023 zam oranı netleşmişti. Bu kapsamda 6 aylık enflasyon oranında zam alan SSK’lı ve Bağ-Kur’lular yüzde 19,77’lik artışı garantilemişti. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil yüzde 17,55’lik zammı cebine koymuştu. Ancak gelecek refah payı ve seyyanen zam oranı için gözler Ankara’ya çevrilirken, beklenen açıklama dün gece geldi. Peki 2023 Temmuz memur maaş zammı ne kadar? İşte emekli maaş zammı 2023 hesaplama tabloları ile birlikte son dakika haberinin detayları…

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2023 İÇİN BELLİ OLDU

Memur ve emekli zam oranını içeren torba kanun teklifinin komisyon mesaisi tamamlandı. Son dakika düzenlemesi ile emekli maaşlarına yeni zam oranı belirlendi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine eklenen emekli aylığının enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin madde kabul edildi. Böylece memur emeklisi için refah payı artışı yüzde 7,45 olarak hesaplanırken, SSK, Bağ-Kur emeklilerinin ise yüzde 5,23 oldu. Yeni zamlı maaşlar hesaplanırken ise kök maaş dikkate alınacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşının 7.500 TL yapılmasının ardından hissesine göre dul ve yetim emekli aylığı da artmıştı. Yüzde 75 hissesi olan dul veya yetim 5.625 lira, yüzde 50 hissesi olan dul veya yetim 3.750 lira, yüzde 25 hissesi olan dul veya yetim 1.875 lira almıştı. Ancak taban aylığa göre maaş alan dul ve yetimlerin aylığı en düşük emekli maaşına yapılacak zam ile yükselebilirdi. Ancak en düşük emekli maaşı 7.500 TL’de kaldı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRANIN ÜZERİNE YÜKSELDİ

En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarıldı. Tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak. İlave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanacak. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak. Düzenleme 15 Temmuz’dan itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

SEYYANEN ARTIŞIN MALİYETİ

Yaklaşık 4 milyona yakın memura yapılacak 8.077 liralık seyyanen artışın 2023 bütçesine ilave maliyeti 177 milyar lira olacak. Kamu işçilerine yüzde 45 zam ile memurlara yapılan zammın maliyeti 388.3 milyar lira olarak belirlendi. Bu kapsamda 1.1 trilyonluk ek bütçeye ise onay çıktı.

HAZİNE BAKANLIĞI YERİNE MERKEZ BANKASI

Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen ilk iş gününden itibaren ise Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından karşılanan destekler Merkez Bankası kaynaklarından karşılanacak.

TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN YATAR?

Memurlar maaşlarını her ayın 15’inde alıyor. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz arasında zamlı emekli maaşı rakamlarını hesaplarında görecek.

İŞTE TEMMUZ 2023 İÇİN YENİ SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI

SSK 2000 öncesi emeklilerinin 6.093 TL olan aylığı 7.616 TL’ye,

SSK 2000 sonrası emeklilerinin 3.778 TL olan aylığı 4.722 TL’ye,

Bağ-Kur esnaf emeklisinin 5.456 TL olan aylığı 6.820 TL’ye,

Bağ-Kur tarım emeklisinin aylığı da 4.336 TL’den 5.420 TL’ye yükseldi.

NOT: Ancak 7500 TL’nin altında kalan maaşlar en düşük aylık olduğu için bu rakama tamamlanacak.



MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (OCAK 2023 – TEMMUZ 2023)

Müsteşar 1/1 – 28.729 TL – 35.911 TL

Genel müdür 1/1 – 25.427 TL – 31.783 TL

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.978 TL – 12.472 TL

Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 7.812 TL – 9.765 TL

Öğretmen 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL

Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 16.753 TL – 20.941 TL

Başkomiser 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL

Polis memuru 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL

Mühendis 1/4 – 11.848 TL – 14.810 TL

Teknisyen (Lise) 1/4 – 8.506 TL – 10.632 TL

Pratisyen Hekim 1/4 – 17.488 TL – 21.860 TL

Profesör 1/4 – 20.542 TL – 25.677 TL

İmam Hatip – 11.833 TL – 14.791 TL

Avukat 1/4 – 11.833 TL – 14.791 TL



