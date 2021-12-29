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SON DAKİKA | Emekli ve memur maaş zammı ne olacak? 2022 maaş zamlarında son durum! Yüksek zam yolda

29.12.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Emekli ve memur maaş zammı belli oluyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 50.5'lik zammın ardından gözler, 2022 emekli ve memur maaş zam oranlarına çevrildi. Emekli ve memura yapılacak zam 3 Ocak pazartesi açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre şekillenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den de 'yüksek zam' mesajı geldi. Bakan Nebati'nin "Memurlar için çok güzel bir anlaşma yapılmış, sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım" ifadeleri heyecan yarattı.

SON DAKİKA | Emekli ve memur maaş zammı ne olacak? 2022 maaş zamlarında son durum! Yüksek zam yolda

Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? Milyonlarca vatandaş günlerdir bu sorunun yanıtını ararken, 2022 emekli ve memur maaş zammı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Asgari ücretin 4 bin 253 TL olmasının ardından emekli ve memur maaşlarına da yüksek oranda bir zam yapılması bekleniyor. Enflasyon rakamlarına göre şekillenecek 2022 zam oranları için tüm gözler yılın son aylık enflasyon rakamının açıklanacağı 3 Ocak tarihine çevrildi. Pazartesi günü açıklanacak kritik rakama göre devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Asgari ücretteki yüzde 50.5'lik zammın ardından emekli ve memurları umutlandıran açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Bakan Nebati, "Kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım, Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak" dedi. İşte 2022 emekli ve memur zammında son durum...

SON DAKİKA | 2022 EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Pazartesi günü açıklanacak enflasyon oranı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olacak. Bu yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. Yine bu 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memur ve emeklisinin enflasyon farkını ortaya koyacak.

Memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de bu oran netleştikten sonra gerçekleştirilecek. Bu oranın enflasyon farkıyla beraber yüzde 15.7 civarında olması bekleniyor.

SON DAKİKA 2022 EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK

BAKAN NEBATİ'DEN ZAM AÇIKLAMASI: SIRA EMEKLİLERDE

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati önceki akşam A Haber ve A Para ortak yayında emekli ve memurun dört gözle beklediği zamma ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Nebati, "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapmışsınız, kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış. Şimdi sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım. Zam oranında sayın Cumhurbaşkanı gerekeni açıklar. Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak. Yapılacak düzenleme, bütçede disiplinsizliğe yol açmayacak. Ona göre hesap kitap yapılacak. Maliye politikalarında ve bütçede asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Gelirlerimiz artarken bunu bir yerlerde istifliyim anlayışına sahip değiliz" diye konuştu.

nebati

MEMUR MAAŞI 5 BİN LİRAYI GEÇECEK

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberinbe göre; Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaş, aylığına yüzde 5 zam yapılacak. Buna ek olarak tahmini enflasyon artışıyla beraber aile yardımı hariç en düşük memur maaşının 5 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Memurların üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de artacak.

YÜZDE 16-17 ZAM BEKLENTİSİ

Gelecek yılın ilk yarısında 400 lira, ikinci yarısında 428 lira olacak Ayrıca ek zam da yapılacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ek zammın 15 Ocak tarihine yetişeceğini söylemişti. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 16-17 civarında zam alacağına işaret ediyor.

2022 İÇİN MEMUR VE EMEKLİYE İLAVE ZAM

SSK, Bağ-Kur emeklilerinin aylık enflasyon zammının yüzde 15 civarında olması bekleniyor. Bu artışa ilaveten ekstra iyileştirme için çalışmalar sürüyor. Geçen yıl olduğu gibi düşük aylıklara ilave artışın yüksek tutulması ya da taban aylığın artırılması, 6 aylık enflasyona refah payı eklenmesi, seyyanen artış seçenekler arasında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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