SON DAKİKA | Emekli ve memur zammı için net tarih! Asgari ücret sonrası emekli ve memurların gözü Temmuz zammında! Polis, hemşire, öğretmen... En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak

Son dakika memur zammı haberleri... Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün üçüncü kez toplanmıştı. Toplantı sonucunda asgari ücretin net 11.402 TL olmasına karar verildi. Bu tutarın ardından memur ve emeklinin gözü Temmuz zammına çevrilmişti. Bakan Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyururken önümüzdeki ayı işaret etti.

SON DAKİKA: EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA TARİH BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur ve emekli maaşı zammı için son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Işıkhan, "En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Memur-emekli maaş zammı temmuzda TBMM'den geçecek" dedi.

ASGARİ ÜCRET %34 ARTTI

Brüt asgari ücret 13 bin 414 lira, net asgari ücret 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği ise önümüzdeki aydan itibaren 6 ayda 500 lira olarak uygulanmaya devam edecek.



