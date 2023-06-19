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  4. SON DAKİKA | Emekli ve memur zammı için son veri! Merkez Bankası duyurdu, maaş tablosu değişti: SGK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 18,50, memura yüzde 16,31…

SON DAKİKA | Emekli ve memur zammı için son veri! Merkez Bankası duyurdu, maaş tablosu değişti: SGK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 18,50, memura yüzde 16,31…

19.06.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Emekli zammı ve memur maaş zammı için 6 aylık enflasyon rakamının netleşmesinin öncesinde en önemli ve son ipucu Merkez Bankası’ndan geldi. SGK, Bağ-Kur, memur emeklisi ile memurları ilgilendiren veriye göre Haziran ayı enflasyonu beklentisi yüzde 2,81 olarak açıklandı. Emekli ve memur zammı için 6 aylık enflasyonun yanında refah payı artışının da dahil edilecek olması ile 21 milyondan fazla kişinin Temmuz zammı netleşecek. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Emekli ve memur zammı için son veri! Merkez Bankası duyurdu, maaş tablosu değişti: SGK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 18,50, memura yüzde 16,31…

Maaş zammı son dakika haberleri… Emekli ve memur zammı için Merkez Bankası'ndan Temmuz öncesi son veri açıklandı. Kurban Bayramı sonrasında netleşecek 6 aylık enflasyon oranı ile emkeli ve memur maaş zammı refah payı dahil belli olacak. Ek zamlı yeni emekli ve memur maaşları için yapılacak artışta kademeli zam formülü uygulanacak. En düşük memur maaşı net 11.848 TL'den 22.000 TL düzeyine çıkarılacak. Buradaki artış en düşük rakamın üzerinde aylık alanlara da kademeli olarak yansıtılacak. Emekli zammı için de kademeli formül üzerinde çalışılıyor. İşte Merkez Bankası’nın 6 aylık enflasyon verisi ile merak edilen o tablo…

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HAZİRAN AYI ENFLASYONU 5 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK

Sabah’tan Mete Dirice’nin haberine göre, Kurban Bayramı sonrasında TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu duyurması ile refah payı hariç SGK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı belli olacak. TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını 5 Temmuz saat 10.00'da açıklayacak.

Bu aşamadan sonra refah payı devreye girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mart ayından beri üzerinde çalıştığı taslağı Meclis'e intikal ettirecek. İlgili taslağın bütçe çalışmalarını ise Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekleştirdi.

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İŞTE EMEKLİ VE MEMURA ZAM TAKVİMİ

Kurban Bayramı sonrası TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak
6 aylık enflasyon rakamları sonrası SGK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı refah payı hariç kesinleşecek

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN EK ZAM AÇIKLANACAK

Emekliye zam ve memur maaş zammı için düzenlemeler Meclis'e intikal edecek
Düzenlemeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek
Genel Kurul'da oylanarak yasalaşma süreci olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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TEMMUZ ZAMMI ÖNCESİ MERKEZ BANKASI'NDAN SON VERİ GELDİ

Merkez Bankası Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı. Bu veriler Temmuz zammı öncesi ekonomistlerin son beklenti anketi oldu. Ekonomistler Haziran ayı için yüzde 2,81 enflasyon tahmininde bulundu. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda refah payı hariç SGK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon rakamları yüzde 18,50 civarında olacak.

Buna beklentiye göre hesaplamalar şöyle gerçekleşti:

  • 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ : 18,50
  • 6 AYLIK SGK-BAĞKUR ZAMMI : 18,50
  • 6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI : 10,31
  • 6 AYLIK MEMUR ZAMMI : 16,31

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EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ NASIL YAPILACAK?

Emekliye zam düzenlemesi geliyor. 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın kaybı olmayacak. Sadece orana göre maaş belirlemek alt grupta maaş alanlarla üst grupta maaş alanlar arasında giderek açılan bir makasa işaret ediyordu. Milli gelirin daha homojen olarak tabana yayılması için sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu düzenleme gerçekleştirilecek.

  • 7 bin 500-10 bin,
  • 10 bin-15 bin,
  • 15 bin-20 bin ve
  • 20 bin üzerine kademeli olaram emekli zammı belirlenecek.

Detaylar yeni hükümetin kurulmasından sonra şekillenmeye başlayacak. Burada en düşük emekli maaşının da Temmuz ayında yeniden belirlenmesi de masada bulunuyor.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NET 22 BİN TL OLACAK

Evli ve 2 çocuklu bir memurun en düşük maaşı 11.848 liradan yüzde 85,69 oranında artışla net 22 bin TL düzeyine çıkacak. Kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zam oranı burada tüm memur maaşları için bir referans olacak.

MEMUR MAAŞLARI İÇİN 4 AŞAMALI ZAM PLANI

Memur ve memur emeklisi maaşları belirlendikten sonra meslek meslek maaşlara ince ayar verilecek. Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı, refah payı ve kademeli zam ile yeni maaşlar belli olacak.

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EK ZAM NE KADAR OLACAK?

Kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammının yüzde 40-45 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. TCMB'nin Temmuz zammı öncesi son anketi ile beraber değerlendirildiğinde memur zammı yüzde 40 olursa ek zam yüzde 23,69, yüzde 45 olursa ek zam 28,69 olacak.

EN DÜŞÜK SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 6 AYLIK YÜZDE 18,50 – YÜZDE 45 EK ZAMLI)

SGK (2000 öncesi) – 6.093 TL – 7.220 TL – 8.835 TL
SGK (2000 sonrası) 3.778 TL – 4.477 TL – 5.478 TL
Bağ-Kur (Esnaf) – 5.456 TL –6.465 TL – 7.911 TL
Bağ-Kur (Tarım) – 4.336 TL – 5.138 TL – 6.287 TL

Not: Temmuz ayında 7.500 TL'nin altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.

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MEMUR MAAŞLARI (OCAK 2023 – 6 AYLIK YÜZDE 16,31 – YÜZDE 45 EK ZAMLI)

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 20.724 TL – 24.104 TL – 30.050 TL
Memur (Üniversite mezunu) 9/1 – 12.632 TL – 14.692 TL – 18.316 TL
Uzman öğretmen 1/4 – 18.246 TL – 21.222 TL – 26.457 TL
Öğretmen 1/4 – 15.793 TL – 18.369 TL – 22.900 TL
Başkomiser 1/3 - 20.873 TL – 24.277 TL – 30.266 TL
Polis memuru 8/1 – 18.235 TL – 21.209 TL – 26.441 TL
Uzman doktor 1/4 - 24.743 TL – 28.779 TL – 35.877 TL
Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 15.611 TL – 18.157 TL – 22.636 TL
Mühendis 1/4 21 bin 295 TL – 24.768 TL – 30.878 TL
Teknisyen (lise mezunu) 11/1 -13.142 TL – 15.285 TL – 19.056 TL
Profesör 1/4 – 34.057 TL – 39.612 TL – 49.383 TL
Araştırma görevlisi 7/1 - 20.139 TL – 23.424 TL – 29.202 TL
Vaiz 1/4 - 16.615 TL – 19.325 TL – 24.092 TL
Avukat 1/4 – 19.968 TL – 23.225 TL – 28.954 TL

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MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (OCAK 2023 – 6 AYLIK YÜZDE 16,31 – YÜZDE 45 EK ZAMLI)

Müsteşar 1/1 – 28.729 TL – 33.415 TL – 41.657 TL
Genel müdür 1/1 – 25.427 TL – 29.574 TL – 36.869 TL
Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.978 TL – 11.605 TL – 14.468 TL
Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 7.812 TL – 9.086 TL – 11.327 TL
Öğretmen 1/4 – 11.833 TL – 13.763 TL – 17.158 TL
Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 16.753 TL – 19.485 TL – 24.292 TL
Başkomiser 1/4 – 11.833 TL – 13.763 TL – 17.158 TL
Polis memuru 1/4 – 11.833 TL – 13.763 TL - 17.158 TL
Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 11.833 TL – 13.763 TL - 17.158 TL
Mühendis 1/4 – 11.848 TL – 13.780 TL- 12.334 TL
Teknisyen (Lise) 1/4 – 8.506 TL – 9.892 TL - 12.334 TL
Pratisyen Hekim 1/4 – 17.488 TL – 20.340 TL – 25.358 TL
Profesör 1/4 – 20.542 TL – 23.892 TL – 29.786 TL
İmam Hatip – 11.833 TL – 13.763 TL – 17.158 TL
Avukat 1/4 – 11.833 TL – 13.763 TL- 17.158 TL

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EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI TEMMUZ’DA 14 BİN TL’NİN ÜZERİNE YÜKSELECEK

En düşük memur maaşı yüzde 85'i aşan artışla 11 bin 848 liradan 22 bin lira bandına yükselecek. Bu artış aynı oranda memur emeklisine de yansıyacak. Bu rakam da 14 bin 670 liranın üzerinde olacak. Bu rakamın altında kalan memur emeklisi maaşları yine bu düzeye yükselecek. Bunun dışında diğer birçok emekli memurun maaşının 17 bin lira bandına çıkacağı göze çarpıyor.

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