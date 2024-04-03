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Son dakika… Emekli zammı ve memur maaşı için 3 aylık enflasyon farkı netleşti! Emekliye kök maaş düzenlemesi yolda: İşte çok merak edilen formül ve en düşük emekli maaşı…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.04.2024 10:12
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Son dakika haberi… Emekli zammı ve memur maaşı zammı için 3 aylık rakam kesinleşti. Mart ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre Mart enflasyonu aylık bazda yüzde 3,16 artış gösterdi. Peki emekli maaşı zammı ne oldu? 3 aylık enflasyon farkı ile memur zammı oranı ne? SGK Başuzmanı İsa Kararaş Temmuz ayında emekli kök maaşı için yeni düzenleme geleceğini açıkladı. Taban aylık ve refah payı formülü ile en düşük emekli maaşı ortaya çıktı.

Son dakika… Emekli zammı ve memur maaşı için 3 aylık enflasyon farkı netleşti! Emekliye kök maaş düzenlemesi yolda: İşte çok merak edilen formül ve en düşük emekli maaşı…

Son dakika: Mart ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı. 2024 Ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış gösteren enflasyon, Mart ayında yüzde 3,16 arttı. Yıllık artış ise yüzde 68,50 seviyesine geldi. Milyonlarca emekli ve memur içinse 3 aylık zam oranı kesinleşti. Temmuz zammı için emekli maaş tablosunun yarısı netleşti…

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3 AYLIK BAĞ-KUR, SSK EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı iki aylık enflasyonun ardından yüzde 11,53 olarak kesinleşmişti. Mart ayı enflasyonu ile emekli maaşı zammı 3 aylık rakamları da netleşmiş oldu. Buna göre 4A SSK, 4B Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 15,05 olarak hesaplandı. Nihai emekli zammı 3 Temmuz’da TÜİK’in Haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek.

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EMEKLİYE KÖK MAAŞ DÜZENLEMESİ YOLDA

Hükümet şimdi, yerel seçim sonrası ekonomide atılacak adımlara odaklandı. Enflasyonu düşürmek öncelikli hedef. Ama sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refahın sağlanması için de dikkat çeken adımlar atılacak. İlk adımlardan biri emeklinin kök maaş düzenlemesi. Refah payı, taban aylık artışı gibi formüller masaya yatırılacak.

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İŞTE KONUŞULAN FORMÜL VE YENİ RAKAM

SGK Başuzmanı İsa Karakaş konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Kök maaşı düşük olanların en azından 7-8 bin liradan 10 bin liraya kadar çıkarılması konuşulan formüller arasında” dedi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK emekli maaşı ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2024 döneminde yüzde 11,68’lik refah payı artışı ile yüzde 49,25’e yükseltilmişti. Böylece 4A, 4B, 4C kapsamındaki tüm emekli maaşları eşitlenmişti. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak uygulanmaya başlamıştı. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam en düşük 12.500 liradan başıyor. Talep ise rakamın en az asgari ücret seviyesi olan 17.002 liraya yükseltilmesi yönünde.

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MEMUR ZAMMINDA TOPLU SÖZLEŞME DEVREYE GİRİYOR

Memur maaşı zammı için de toplu sözleşme zammı devreye giriyor. Yüzde 10 olarak uygulanan toplu sözleşme zammı ile hesaplama yapıldığında ise 2 aylık memur enflasyon farkı dahil zam oranı yüzde 6,68 olmuştu. Üçüncü ayın sonunda memurlar yüzde 10’luk zammı garantiledi.

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Anahtar Kelimeler:
memur zammı emekli zammı
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