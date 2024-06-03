Son dakika: Emeklisi memuru dikkat! 5 aylık enflasyon farkı ne olacak? Nihai zamdan önce TÜİK’ten son veri…

Son dakika: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve memurlar Temmuz ayında zamlı maaş alacaklar. 6 aylık enflasyon rakamları ile değişecek maaşlar için bugün kritik bir veri daha açıklanıyor. Nihai rakamı belirleyecek Mayıs ayı enflasyonu bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak. Emekli maaşları ne kadar artacak? Memurlar enflasyon farkında ne kadar kazanacaklar? İşte detaylar…

MAYIS AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık enflasyon rakamları yüzde 18,72 olarak duyurulmuştu. Memur ve memur emeklileri için yüzde 10 toplu sözleşme ve enflasyon farkı dahil oran yüzde 13,56 olarak netleşmişti.

Ekonomi yönetiminin dezenflasyon için verdiği tarih gelirlen ekonomistlerin beklentileri de ortaya çıktı. Bugün saat 10.00’da TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ayı TÜFE verisinin aylık bazda yüzde 3,04 olması, yıllık bazda ise yüzde 75’e yaklaşması bekleniyor.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLUR?

Mayıs ayı için yüzde 3,04’lük enflasyonun gerçekleşmesi durumunda tablo aşağıdaki gibi olacak:

• 5 aylık enflasyon: Yüzde 22,33

• 5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22,33

• 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6,38

• 5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

• 5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,02

MEMURA EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI TAHMİNİ

Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 25,46 gelmesi beklenirken bu rakam aynı zamanda refah payı ya da seyyanen zam olmasan SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammını da yansıtmakta. Memur ve memur emeklileri içinse zam oranının yüzde 20,02 gelmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Tüm rakamlara bakıldığında 32.860 TL olan en düşük memur maaşının Mayıs ayında yüzde 17,02’lik artış ile 38.452 lira olarak garantilenmesi bekleniyor. Nihai zammın ise yüzde 20,02’lik artış sonrası 39.438 liraya ulaşabileceği hesaplanıyor. Ortalama memur maaşları da Temmuz'da 44.000 – 44.500 TL seviyesine yükselecek. Bekar bir memurun şu an aldığı 30.372 liralık maaşı da 6 ayın sonunda 36.452 lira olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Şu anda en düşük memur emeklisi maaşı da 14.740 TL olarak yatırılıyor. 5 aylık beklenen artış sonucunda rakamın 17.248 TL’yi, 6 aylık beklenen artış ile de 17.690 TL’yi bulması bekleniyor.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ KÖK MAAŞI

Bağ-Kur en düşük kök maaş en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL’nin 178 lira üzerinde bulunuyor. Bağ- Kur tarım emeklilerinde kök aylık 8.089 TL. Bu rakam 10.000 liraya tamamlanıyor. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda kök aylık 7.047 lirayken bu rakam da 10 bin TL'ye tamamlanıyor. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise kök maaş 11.367 lira olarak ödeniyor.

Yüzde 22,33’lük artış durumunda yeni maaşlar şöyle olacak:

• Bağ-Kur (Esnaf): 12.451 TL

• Bağ-Kur (Tarım): 9.895 TL

• SSK (2000 öncesi): 13.905 TL

• SSK (2000 sonrası): 8.620

Not: 10.000 liranın altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.

BAĞ-KUR VE SSK EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ İÇİN FORMÜL

Şu an 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli kök aylık rakamının da Temmuz ayı ile güncellenmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşı için birçok formül konuşuluyor. Ancak en düşük kök aylıkların 6 aylık enflasyon oranı kadar artması ve geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi refah payı da eklenerek rakamın belirlenmesi en öne çıkan formül arasında yer alıyor. Bu yıl refah payının daha düşük bir oranda tutulması ihtimali bulunurken rakamın ise 12.500 TL ile 15.000 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞI TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,02)

• ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üni. Mezunu) 1/4 - 48.414 TL - 58.106 TL

• MEMUR- (Üni. Mezunu) 9/1 - 34.217 TL - 41.067 TL

• UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 44.066 TL - 52.888 TL

• ÖĞRETMEN 1/4 - 39.763 TL - 47.723 TL

• BAŞKOMİSER 1/3 - 48.675 TL - 58.419 TL

• POLİS MEMURU 8/1 - 44.047 TL - 52.865 TL

• UZMAN DOKTOR 1/4 - 55.464 TL - 66.567 TL

• HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 39.444 TL - 47.340 TL

• MÜHENDİS 1/4 - 49.415 TL - 59.307 TL

• TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 35.111 TL - 42.140 TL

• PROFESÖR 1/4 - 71.806 TL - 86.181 TL

• ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 47.387 TL - 56.873 TL

• VAİZ 1/4 - 41.205 TL - 49.454 TL

• AVUKAT 1/4 - 47.087 TL - 56.513 TL

MEMUR EMEKLİ MAAŞ TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,02)

• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL - 64.316 TL

• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL - 56.926 TL

• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL - 22.339 TL

• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL - 17.489 TL

• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL - 26.491 TL

• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL - 37.505 TL

• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL - 26.491 TL

• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL - 26.491 TL

• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL - 26.491 TL

• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL - 26.525 TL

• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL - 19.044 TL

• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL - 39.151 TL

• PROFESÖR 1/4 38.324 TL - 45.989 TL

• İMAM HATİP 22.076 TL - 26.491 TL

• AVUKAT 1/4 22.076 TL - 26.491 TL







