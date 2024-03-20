Son dakika | Emekliye seyyanen zamda ‘Cumartesi’ sürprizi: AK Parti Genel sekreteri ‘çalışmalar başladı, konu masada’ dedi: Erdoğan’dan son dakika ek zam açıklaması gelebilir!

Son dakika: Milyonların aklında emekliye seyyanen zam gelecek mi? sorusu var. Bugüne kadar olan iddialar ve açıklamalar ise başka başka. Seçim öncesi beklenti iyice yükselirken bugün emekliye seyyanen zamda son dakika gelişmesi yaşandı. AK Partili isim emekli maaşı zammı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masasını gösterdi! ‘Beklentiyi karşılayacak çalışmaları başlattık…’

TEMMUZ ÖNCESİ İKİNCİ ZAM

Emekli maaşı zammı Ocak 2024 yılında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için yüzde 49,25 olarak uygulanmaya başlamıştı. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin lira seviyesine yükseltildi. Milyonlar yapılan zamları yeterli bulunmayınca bu kez emeklilere destek, bayram ikramiyelerinden geldi. İki bayramda 4000 TL olarak ödenen emekli ikramiyesi yüzde 50 zam ile 6000 liraya çıkarıldı. Ancak tüm bunlar emeklilerin beklentilerini karşılamayınca emekliye seyyanen zam sesleri yükselmeye başladı.

EMEKLİYE ZAMDA ERDOĞAN’DAN MATEMATİK HESABI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının yeterli olmadığını vurgulamış ve seyyanen zam bekleyenlere maliyet hesabı yaparak yanıt vermişti. Erdoğan, “16 milyon emeklimiz var, 7 bin TL eklemek demek bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek, 1,9 trilyon liralık kaynağı buraya aktarmak demek. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla velhasıl tüm memuru ve işçisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz” demişti.

EK ZAMDA ‘CUMARTESİ GÜNÜ’ İDDİASI

Seçim öncesi emeklilerin beklentileri tüm bu açıklamalara rağmen devam ederken bugün emekliye ek zam için 16 milyondan fazla emekliyi heyecanlandıran bir kulis gündeme bomba gibi düştü. İddia o ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere 5.000 TL seyyanen zam verileceğini cumartesi günü Ankara'da yapacağı mitingte açıklayacak! Peki emekliye seyyanen zam gelecek mi, ne zaman? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin rakam vermedi ama iddialara ilişkin çok kritik bir açıklamada bulundu. İşte Şahin’in açıklamalarından o ifadeler...

EMEKLİYE EK ZAM ERDOĞAN’IN MASASINDA

“Biz her zaman aziz milletimizin beklentileri, arzuları, istekleri, şikayetleri doğrultusunda siyaset yapmış bir anlayışa sahibiz. Bundan sonra da böyle bir siyaset tarzı benimseyip sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşımızın gündeminde ne varsa, derdi neyse, bize ne söylüyorsa biz bunu masaya koyuyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu meselenin de masamızın üzerinde olduğunu, üzerinde çalıştığımızı söyleyebilirim. Bununla ilgili çalışmalar olgunlaştığında Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla bunu paylaşacaktır. Bu konudaki beklentilerin farkındayız. Bu tür beklentileri her zaman karşılamış, beklentileri hiçbir zaman karşılıksız bırakmamış bir siyasi anlayışa sahip olduğumuzun altını benburada özellikle çiziyorum.

“BEKLENTİYİ KARŞILAYACAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ”

Ankara'da da, büyük şehirlerimizde de, diğer şehirlerimizde de herkesin gündeminde olan bir konu. Biz bu konuda çok önemli adımlar attık, çok önemli iyileştirmeler gerçekleştirdik ancak görüyoruz ki hala serzenişler söz konusu. Biz bunlara kulak veriyoruz. Bunlara hak da veriyoruz ve seçmenin bizimle bunları paylaşmasından dolayı biz mutluluk duyuyoruz. Asıl mesele bizimle konuşmasalar, bizimle bunu paylaşmasalar bunu sorun görürüz. Sorunun çözümünü bizden beklemeleri çok kıymetli ve bu beklentiyi de karşılıksız bırakmayacak bir çalışma yürüttüğümüz ifade edebilirim.”







