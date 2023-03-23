SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı 7.500 TL oluyor! AK Partili isim tarihi açıkladı: Haftaya Meclis'te

Son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Akbaşoğlu en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin, "Biz AK Parti olarak konuyla ilgili ön çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7.500 TL OLUYOR

Ocak 2023 zammı ile 5.500 TL olan en düşük emekli maaşı için yeni zam talebi karşılık buldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) dahil milyonlarca emekliyi heyecanlandıran açıklama dün akşam katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, "Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz" diye konuştu.

AK PARTİ’DEN EMEKLİ MAAŞI ZAMMI AÇIKLAMASI

Bu gelişmenin ardından en düşük emekli maaşına ne zaman zam yapılacağı merak ediliyordu. Düzenleme için harekete geçildi ve konuya ilişkin açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’ndan geldi. Emeklilerin maaşlarına yapılacak zamma ilişkin, "Biz AK Parti grubu olarak konuyla ilgi ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.

Akbaşoğlu ayrıca, "Geçici işçilerle ilgili düzenlemede sona gelindiğini, kalıcı işçi olarak çalışmaları için genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz" dedi.



