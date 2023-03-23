FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı 7.500 TL oluyor! AK Partili isim tarihi açıkladı: Haftaya Meclis'te

SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı 7.500 TL oluyor! AK Partili isim tarihi açıkladı: Haftaya Meclis'te

23.03.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını 5.000 TL'den 7.500 TL'ye çıkaracaklarını açıklamasının ardından, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Akbaşoğlu tarihi duyurdu. Akbaşoğlu, "Biz AK Parti olarak konuyla ilgili ön çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz" dedi.

SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı 7.500 TL oluyor! AK Partili isim tarihi açıkladı: Haftaya Meclis'te

Son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Akbaşoğlu en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin, "Biz AK Parti olarak konuyla ilgili ön çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz" dedi.

En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesine zam! En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesine zam!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7.500 TL OLUYOR

Ocak 2023 zammı ile 5.500 TL olan en düşük emekli maaşı için yeni zam talebi karşılık buldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) dahil milyonlarca emekliyi heyecanlandıran açıklama dün akşam katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, "Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz" diye konuştu.

1 (174)

AK PARTİ’DEN EMEKLİ MAAŞI ZAMMI AÇIKLAMASI

Bu gelişmenin ardından en düşük emekli maaşına ne zaman zam yapılacağı merak ediliyordu. Düzenleme için harekete geçildi ve konuya ilişkin açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’ndan geldi. Emeklilerin maaşlarına yapılacak zamma ilişkin, "Biz AK Parti grubu olarak konuyla ilgi ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.

Akbaşoğlu ayrıca, "Geçici işçilerle ilgili düzenlemede sona gelindiğini, kalıcı işçi olarak çalışmaları için genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖTV muafiyetli araçta ‘bayi’ oyunu! Öyle bir yöntem buldular ki...ÖTV muafiyetli araçta ‘bayi’ oyunu! Öyle bir yöntem buldular ki...
Son dakika: Dünyanın merakla beklediği gelişme! Fed faiz kararını açıkladıSon dakika: Dünyanın merakla beklediği gelişme! Fed faiz kararını açıkladı
En düşük emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi yükseliyor! En düşük emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi yükseliyor!
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı

En Çok Okunan Haberler

Yavuz Ağıralioğlu hakkında duyduklarını anlattı kimse inanamadı!

Yavuz Ağıralioğlu hakkında duyduklarını anlattı kimse inanamadı!

En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesine zam!

En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesine zam!

Erdoğan imzaladı, Merve Kavakçı görevden alındı!

Erdoğan imzaladı, Merve Kavakçı görevden alındı!

Ticaret Bakanlığı'ndan 'airfryer' kararı!

Ticaret Bakanlığı'ndan 'airfryer' kararı!

Yol kenarından topladığı otlardan para kazanıyor

Yol kenarından topladığı otlardan para kazanıyor

Gören de duyan da inanamıyor! Aylık 7 milyon TL kira isteniyor...

Gören de duyan da inanamıyor! Aylık 7 milyon TL kira isteniyor...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cevabı olay oldu! "Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun?"

Cevabı olay oldu! "Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun?"

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Yavruyu böyle kaçırdı! Kimse yakalamadı... Çatıların üzerinde gezindi

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.