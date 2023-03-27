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  4. SON DAKİKA | En düşük emekli maaşına zam! Merakla bekleniyordu: Kritik teklif TBMM'den geçti

SON DAKİKA | En düşük emekli maaşına zam! Merakla bekleniyordu: Kritik teklif TBMM'den geçti

27.03.2023 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesi ile Ramazan ve Kurban bayramlarında hesaplara yatan emekli ikramiyesini 2 bin TL olarak öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Öte yandan kabul edilen teklifte geçici işçilere kadro düzenlemesinin de yer aldığı bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | En düşük emekli maaşına zam! Merakla bekleniyordu: Kritik teklif TBMM'den geçti

En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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emekli maaşı tbmm

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