Son dakika: En küçüğünden en büyüğüne herkes bunu bekliyordu! Gram altın, dolar, euro… ABD enflasyonu belli oldu, sıra Fed'de! İşte piyasaların ilk tepkisi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası hakkında ipucu verecek olan enflasyon verisi açıklandı. ABD'de temmuz ayında TÜFE yüzde 0,2 ile beklentilere paralel arttı. Yıllık TÜFE yüzde 2,9 olarak gerçekleşti.
Ons altın 2.483 dolarlık zirvesine yakın sakin bir seyir izliyordu. Veri öncesi 2.473 dolar olan altının onsu şu sıralar 2465 dolar seviyelerinde hareket ediyor.
Veri öncesinde ons altın ve dolar kurundan destek bulan gram altın 2.673 lirayı aşarak tüm zamanların zirvesini görmüştü. Veri sonrasında altının gram fiyatı 2.659 liradan satışa sunuluyor. Çeyrek altın 4500 lira ve Cumhuriyet altını da 18.313 liradan işlem görüyor.
Dolar/TL kuru ABD enflasyon verisini beklediği sıralarda 33,77’lik rekoruna doğru gidiyordu. Gün içinde 33,60 TL seviyeleri görüldü. Şimdi ise 33,57 lira seviyesinde.
Ancak euro/TL ise Euro Bölgesi ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla beklentilere paralel yüzde 0,3 büyüme kaydetmesinin ardından ilk kez 37 TL seviyesini aşarak tüm zamanların zirvesine oturdu. Kur 37,05 TL’yi gördü. Şu sıralarda ise 36,94 liradan satışa sunuluyor.
Commerzbank ise ABD enflasyon verileri öncesinde yaptığı açıklamasında, ABD enflasyonunun yüksek kalmaya devam etmesi ve bunun da Fed'in faiz oranlarını agresif bir şekilde düşürmesini engellemesi nedeniyle doların yükselebileceğini söylemişti.
Banka analistlerinden Volkmar Baura, mevcut yüzde 3'lük yıllık enflasyon oranının hâlâ çok yüksek olduğunu belirterek Temmuz ayı enflasyon verilerinin beklenenden yüksek çıkması halinde, Fed'in Eylül ayında piyasanın beklediği gibi faizleri 50 baz puan indirmeyebileceğini vurgulamıştı.
Ekonomistler enflasyonun Temmuz ayında yüzde 3 seviyesinde kalmasını bekliyor.