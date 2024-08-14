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  4. Son dakika: En küçüğünden en büyüğüne herkes bunu bekliyordu! Gram altın, dolar, euro… ABD enflasyonu belli oldu, sıra Fed'de! İşte piyasaların ilk tepkisi

Son dakika: En küçüğünden en büyüğüne herkes bunu bekliyordu! Gram altın, dolar, euro… ABD enflasyonu belli oldu, sıra Fed'de! İşte piyasaların ilk tepkisi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
14.08.2024 15:38
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Son dakika: ABD enflasyon verisi Fed faiz kararı için kritik öneme sahipti. Ülkede TÜFE rakamları bugün açıklandı. Piyasalar ise o veriye sessiz kalamadı. Veri öncesinde euro/TL 37 lirayı aştı. Dolar ve gram altın da şu sıralar yönünü yukarı çevirmiş durumda. İşte ABD enflasyon verisi ve Kapalıçarşı güncel altın fiyatları ile canlı döviz grafiği…

Son dakika: En küçüğünden en büyüğüne herkes bunu bekliyordu! Gram altın, dolar, euro… ABD enflasyonu belli oldu, sıra Fed'de! İşte piyasaların ilk tepkisi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası hakkında ipucu verecek olan enflasyon verisi açıklandı. ABD'de temmuz ayında TÜFE yüzde 0,2 ile beklentilere paralel arttı. Yıllık TÜFE yüzde 2,9 olarak gerçekleşti.

ABD ENFLASYON VERİSİNE ONS VE GRAM ALTININ İLK TEPKİSİ

Ons altın 2.483 dolarlık zirvesine yakın sakin bir seyir izliyordu. Veri öncesi 2.473 dolar olan altının onsu şu sıralar 2465 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

Veri öncesinde ons altın ve dolar kurundan destek bulan gram altın 2.673 lirayı aşarak tüm zamanların zirvesini görmüştü. Veri sonrasında altının gram fiyatı 2.659 liradan satışa sunuluyor. Çeyrek altın 4500 lira ve Cumhuriyet altını da 18.313 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.663,30
2.663,71
% 5,76
15:37
Ons Altın / TL
82.662,16
82.696,41
% 16,64
15:52
Ons Altın / USD
2.465,04
2.465,51
% 0,14
15:52
Çeyrek Altın
4.261,28
4.355,16
% 9,41
15:37
Yarım Altın
8.495,92
8.710,32
% 18,82
15:37
Ziynet Altın
17.045,10
17.367,37
% 37,53
15:37
Cumhuriyet Altını
17.893,00
18.164,00
% 69,00
15:11

BUGÜN DOLAR/TL KAÇ TL?

Dolar/TL kuru ABD enflasyon verisini beklediği sıralarda 33,77’lik rekoruna doğru gidiyordu. Gün içinde 33,60 TL seviyeleri görüldü. Şimdi ise 33,57 lira seviyesinde.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
33,53
33,54
% 0,00
15:52
Euro
36,97
36,98
% 0,07
15:52
İngiliz Sterlini
43,06
43,08
% -0,06
15:52
Avustralya Doları
22,19
22,20
% -0,05
15:52
İsviçre Frangı
38,75
38,78
% -0,01
15:52
Rus Rublesi
0,38
0,38
% 0,01
15:52
Çin Yuanı
4,70
4,70
% 0,01
15:44
İsveç Kronu
3,22
3,22
% 0,02
15:52

EURO 37 LİRAYI AŞTI, REKOR KIRDI

Ancak euro/TL ise Euro Bölgesi ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla beklentilere paralel yüzde 0,3 büyüme kaydetmesinin ardından ilk kez 37 TL seviyesini aşarak tüm zamanların zirvesine oturdu. Kur 37,05 TL’yi gördü. Şu sıralarda ise 36,94 liradan satışa sunuluyor.

ABD temmuz ayı enflasyonu açıklandı! ABD temmuz ayı enflasyonu açıklandı!

“DOLAR YÜKSELEBİLİR”

Commerzbank ise ABD enflasyon verileri öncesinde yaptığı açıklamasında, ABD enflasyonunun yüksek kalmaya devam etmesi ve bunun da Fed'in faiz oranlarını agresif bir şekilde düşürmesini engellemesi nedeniyle doların yükselebileceğini söylemişti.

FED FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Banka analistlerinden Volkmar Baura, mevcut yüzde 3'lük yıllık enflasyon oranının hâlâ çok yüksek olduğunu belirterek Temmuz ayı enflasyon verilerinin beklenenden yüksek çıkması halinde, Fed'in Eylül ayında piyasanın beklediği gibi faizleri 50 baz puan indirmeyebileceğini vurgulamıştı.

Ekonomistler enflasyonun Temmuz ayında yüzde 3 seviyesinde kalmasını bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Altın dolar
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