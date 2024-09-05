FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: En yeni memur maaş zammı ve emekli zammı tahmini! Daha bugün açıklandı: En düşük emekli maaşı için 15 bin TL formülü

Son dakika: En yeni memur maaş zammı ve emekli zammı tahmini! Daha bugün açıklandı: En düşük emekli maaşı için 15 bin TL formülü

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
05.09.2024 14:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… Emekli zammı, memur zammı ne olacak? Milyonlarca kişi için bugün Orta Vadeli Program’da (OVP) açıklanan yılsonu enflasyon tahmini Ocak 2025 zam dönemine bir kez daha fener tuttu. 2 aylık enflasyon rakamları netleşmişken yeni zamlı emekli ve memur maaş tablosunda dikkat çeken değişim yaşandı. Peki kim ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı ne olacak? İşte en yeni liste…

Son dakika: Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil Temmuz ayında yüzde 19,31 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı da yüzde 24,71 olarak açıklanmıştı. En düşük emekli maaşı 12.500 liraya çıkmıştı. Ocak 2025 emekli ve memur zammı merak edilirken OVP’de yer alan enflasyon tahmini yeni rakamlara kapı araladı. İşte milyonlara zamlı maaş hesabı…

SİNEM ERYILMAZ / MYNET FİNANS ÖZEL

OVP’DE YILSONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Bugün açıklanan OVP'de enflasyon beklentileri yükseldi. 2024'te yüzde 33 olan enflasyon beklentisi 41,5'e, 2025'te 15,2'den 17'5'e, 2026'da 8,5'ten 9,7'ye yükseltildi. 2027 için yüzde 7'lik enflasyon tahmini yapıldı. Bu veriler doğrultusunda memur ve emeklinin alacağı zam oranı da yükselmiş oldu.

iStock-1044764678

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN YENİ RAKAMLAR

Yeni açıklanan OVP'de hedef rakamlarını değerlendiren Ekonomist Mete Dirice yüzde 41,5'luk 2024 yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur zammının yüzde 13,44 memur zammının ise yüzde 9,3 olacağını açıkladı.

iStock-1209972158

Dirice, "Bildiğiniz üzere SSK, BAĞ-KUR emeklileri yılda 2 kez 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu rakam Temmuz ayında yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Memurlar ve memur emeklileri ise enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor. Burada enflasyon farkı bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon oranını ifade ediyor. Temmuz ayında memur ve memur emeklisi yüzde 19,31 zam aldı" dedi.

Uzman isim, memur ve memur emeklisinin Temmuz ayında yüzde 10 toplu sözleşme zammı aldığına dikkat çekerek, bu rakamın Ocak 2025 için yüzde 6, Temmuz 2025 için yüzde 5 olacağını ifade etti.

iStock-1331164767

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ‘15 BİN TL’ FORMÜLÜ

En düşük emekli maaşının Ocak ayında yeniden değerlendirileceğini ifade eden uzman isim, hükümetin masasında 15 bin TL rakamının olduğunu açıkladı.
Dirice, emeklinin taban aylık hesaplamasında bir takım göstergelerin dikkate alındığını ancak en önemli bir kıstasın bütçe hesaplaması olduğunu açıkladı. Uzman isim, "Burada Hazine desteği söz konusu. Taban aylıkta rakam daha çok bütçe hesaplamasıyla resen belirleniyor. Özellikle şu oran dikkate alınıyor diyemeyiz. Hükümetin masasında 14-15 bin TL rakamı bulunuyor." dedi.

iStock-1394611628

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,3 ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025)

• En düşük memur emekli maaşı - 17.586 TL - 19.221 TL
• En düşük memur maaşı: 39.205 TL - 42.851 TL
• Bekar memur: 36.236 TL - 39.605 TL

TÜRK LİRASI (327)

ZAMLI MEMUR MAAŞI (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,3 ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025)

• ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mezunu) 1/4 - 57.762 - 63.133 TL
• MEMUR (Üni. Mezunu) 9/1 - 40.824 TL - 44.620 TL
• UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 52.575 TL - 57.464 TL
• ÖĞRETMEN 1/4 - 47.441 TL - 51.853 TL
• BAŞKOMİSER 1/3 - 58.074 - 63.474 TL
• POLİS MEMURU 8/1 - 52.552 TL - 57.439 TL
• UZMAN DOKTOR 1/4 - 66.174 TL - 72.328 TL
• HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 47.060 TL - 51.436 TL
• MÜHENDİS 1/4 - 58.957 TL - 64.440 TL
• TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 41.890 TL - 45.785 TL
• PROFESÖR 1/4 - 85.671 TL - 93.638 TL
• ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 56.537 TL - 61.794 TL
• VAİZ 1/4 - 49.161 TL - 53.732
• AVUKAT 1/4 - 56.179 TL - 61.403 TL

iStock-2159250761

MEMUR EMEKLİ MAAŞI (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,3 ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025)

• MÜSTEŞAR 1/1 - 63.946 TL – 69.892 TL
• GENEL MÜDÜR 1/1 - 56.598 TL – 61.861 TL
• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 - 22.210 TL – 24.275 TL
• MEMUR (LİSANS) 4/1 - 17.388 TL – 19.005 TL
• ÖĞRETMEN 1/4 - 26.338 TL – 28.787 TL
• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 37.289 TL – 40.756 TL
• BAŞKOMİSER 1/4 - 26.338 TL – 28.787 TL
• POLİS MEMURU 1/4 - 26.338 TL - 28.787 TL
• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 - 26.338 TL –28.787 TL
• MÜHENDİS 1/4 - 26.372 TL – 28.824 TL
• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 - 18.934 TL - 20.694 TL
• PRATİSYEN HEKİM 1/4 - 38.926 TL – 42.546 TL
• PROFESÖR 1/4 - 46.122 TL - 50.411 TL
• İMAM HATİP - 26.568 TL - 29.038 TL
• AVUKAT 1/4 - 26.568 TL - 29.038 TL

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
memur zammı emekli zammı
En Çok Okunan Haberler
Türkiye tacizci börekçilerin pişkinliğini konuşuyor! Evli kadına mesaj atıp eşini dövdüler: Seni deşerim

Türkiye tacizci börekçilerin pişkinliğini konuşuyor! Evli kadına mesaj atıp eşini dövdüler: Seni deşerim

Karısına uyuşturucu madde vererek 10 yıl boyunca 72 erkeğin tecavüz etmesine izin verdi

Karısına uyuşturucu madde vererek 10 yıl boyunca 72 erkeğin tecavüz etmesine izin verdi

14 aydır böylesi olmamıştı: 41 TL seviyelerine dönecek: Akaryakıta 2 liraya yakın indirim geliyor (5 Eylül güncel benzin-motorin-LPG fiyatı)

14 aydır böylesi olmamıştı: 41 TL seviyelerine dönecek: Akaryakıta 2 liraya yakın indirim geliyor (5 Eylül güncel benzin-motorin-LPG fiyatı)

'Yıllık mı aylık mı?' diye sordular... Maaşını duyunca inanamadılar

'Yıllık mı aylık mı?' diye sordular... Maaşını duyunca inanamadılar

'İlk başta 150 liraydı' Fiyatı 40 TL'ye kadar düştü 'Bisküvi bile 30 TL'

'İlk başta 150 liraydı' Fiyatı 40 TL'ye kadar düştü 'Bisküvi bile 30 TL'

Bu dükkandan çıkan toz bile kıymetli! Elbiselerini dahi yakıyorlar

Bu dükkandan çıkan toz bile kıymetli! Elbiselerini dahi yakıyorlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.