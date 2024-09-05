Son dakika: En yeni memur maaş zammı ve emekli zammı tahmini! Daha bugün açıklandı: En düşük emekli maaşı için 15 bin TL formülü

Son dakika: Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil Temmuz ayında yüzde 19,31 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı da yüzde 24,71 olarak açıklanmıştı. En düşük emekli maaşı 12.500 liraya çıkmıştı. Ocak 2025 emekli ve memur zammı merak edilirken OVP’de yer alan enflasyon tahmini yeni rakamlara kapı araladı. İşte milyonlara zamlı maaş hesabı…

SİNEM ERYILMAZ / MYNET FİNANS ÖZEL

OVP’DE YILSONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Bugün açıklanan OVP'de enflasyon beklentileri yükseldi. 2024'te yüzde 33 olan enflasyon beklentisi 41,5'e, 2025'te 15,2'den 17'5'e, 2026'da 8,5'ten 9,7'ye yükseltildi. 2027 için yüzde 7'lik enflasyon tahmini yapıldı. Bu veriler doğrultusunda memur ve emeklinin alacağı zam oranı da yükselmiş oldu.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN YENİ RAKAMLAR

Yeni açıklanan OVP'de hedef rakamlarını değerlendiren Ekonomist Mete Dirice yüzde 41,5'luk 2024 yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur zammının yüzde 13,44 memur zammının ise yüzde 9,3 olacağını açıkladı.

Dirice, "Bildiğiniz üzere SSK, BAĞ-KUR emeklileri yılda 2 kez 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu rakam Temmuz ayında yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Memurlar ve memur emeklileri ise enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor. Burada enflasyon farkı bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon oranını ifade ediyor. Temmuz ayında memur ve memur emeklisi yüzde 19,31 zam aldı" dedi.

Uzman isim, memur ve memur emeklisinin Temmuz ayında yüzde 10 toplu sözleşme zammı aldığına dikkat çekerek, bu rakamın Ocak 2025 için yüzde 6, Temmuz 2025 için yüzde 5 olacağını ifade etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ‘15 BİN TL’ FORMÜLÜ

En düşük emekli maaşının Ocak ayında yeniden değerlendirileceğini ifade eden uzman isim, hükümetin masasında 15 bin TL rakamının olduğunu açıkladı.

Dirice, emeklinin taban aylık hesaplamasında bir takım göstergelerin dikkate alındığını ancak en önemli bir kıstasın bütçe hesaplaması olduğunu açıkladı. Uzman isim, "Burada Hazine desteği söz konusu. Taban aylıkta rakam daha çok bütçe hesaplamasıyla resen belirleniyor. Özellikle şu oran dikkate alınıyor diyemeyiz. Hükümetin masasında 14-15 bin TL rakamı bulunuyor." dedi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,3 ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025)

• En düşük memur emekli maaşı - 17.586 TL - 19.221 TL

• En düşük memur maaşı: 39.205 TL - 42.851 TL

• Bekar memur: 36.236 TL - 39.605 TL

ZAMLI MEMUR MAAŞI (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,3 ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025)

• ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mezunu) 1/4 - 57.762 - 63.133 TL

• MEMUR (Üni. Mezunu) 9/1 - 40.824 TL - 44.620 TL

• UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 52.575 TL - 57.464 TL

• ÖĞRETMEN 1/4 - 47.441 TL - 51.853 TL

• BAŞKOMİSER 1/3 - 58.074 - 63.474 TL

• POLİS MEMURU 8/1 - 52.552 TL - 57.439 TL

• UZMAN DOKTOR 1/4 - 66.174 TL - 72.328 TL

• HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 47.060 TL - 51.436 TL

• MÜHENDİS 1/4 - 58.957 TL - 64.440 TL

• TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 41.890 TL - 45.785 TL

• PROFESÖR 1/4 - 85.671 TL - 93.638 TL

• ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 56.537 TL - 61.794 TL

• VAİZ 1/4 - 49.161 TL - 53.732

• AVUKAT 1/4 - 56.179 TL - 61.403 TL

MEMUR EMEKLİ MAAŞI (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,3 ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025)

• MÜSTEŞAR 1/1 - 63.946 TL – 69.892 TL

• GENEL MÜDÜR 1/1 - 56.598 TL – 61.861 TL

• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 - 22.210 TL – 24.275 TL

• MEMUR (LİSANS) 4/1 - 17.388 TL – 19.005 TL

• ÖĞRETMEN 1/4 - 26.338 TL – 28.787 TL

• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 37.289 TL – 40.756 TL

• BAŞKOMİSER 1/4 - 26.338 TL – 28.787 TL

• POLİS MEMURU 1/4 - 26.338 TL - 28.787 TL

• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 - 26.338 TL –28.787 TL

• MÜHENDİS 1/4 - 26.372 TL – 28.824 TL

• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 - 18.934 TL - 20.694 TL

• PRATİSYEN HEKİM 1/4 - 38.926 TL – 42.546 TL

• PROFESÖR 1/4 - 46.122 TL - 50.411 TL

• İMAM HATİP - 26.568 TL - 29.038 TL

• AVUKAT 1/4 - 26.568 TL - 29.038 TL