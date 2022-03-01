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Son dakika: Enflasyon rakamları için öncü veri açıklandı: İstanbul'da enflasyon 20 yılın zirvesinde

01.03.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Şubat ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı. İstanbul'da perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 4,44 artış kaydederken toptan fiyatlar ise yüzde 3,38 arttı. Böylece İstanbul'da perakende fiyatlardaki yıllık artış yüzde 55,32; toptan fiyatlarda ise yüzde 58,39 oldu. Böylelikle 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi.

Son dakika: Enflasyon rakamları için öncü veri açıklandı: İstanbul'da enflasyon 20 yılın zirvesinde

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'daki perakende ve toptan fiyat verilerini paylaştı. Buna göre şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 4,44 artış kaydederken toptan fiyatlar ise yüzde 3,38 artış kaydetti. Böylece İstanbul'da perakende fiyatlardaki yıllık artış yüzde 55,32; toptan fiyatlarda ise yüzde 58,39 olarak gerçekleşti. Böylelikle 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi.

İstanbul'da perakende fiyatlar Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 13,78, geçen yıl aynı aya göre yüzde 50,91 artış göstermişti.

İstanbul enflasyonu, önümüzdeki perşembe günü açıklanacak olan Türkiye geneli enflasyon rakamları açısından öncü veri olarak kabul ediliyor.

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İTO'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2022 Şubat ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre % 4,44, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise % 3,38 oranında arttı.

2021 Şubat ayına göre 2022 Şubat ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde % 55,32, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise % 58,59 olarak gerçekleşmiştir.

Şubat 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Sağlık ve Kişisel Harcamalarında yüzde 7,04, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 6,47, Gıda Harcamalarında yüzde 5,92, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 5,53, Konut Harcamalarında yüzde 2,28, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 2,25, Diğer Harcamalarında yüzde 1,45 artış, Giyim Harcamalarında yüzde -1,91 azalış görülmüştür.

Şubat 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Madenler Grubunda yüzde 5,48, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 4,35, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 3,63, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 3,42, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,18, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 1,68, Mensucat Grubunda yüzde 0,20, artış görülmüştür."

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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