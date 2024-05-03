SON DAKİKA: Enflasyon rakamları nisan ayı için belli oldu! TÜİK duyurdu

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) son dakika enflasyon açıklaması! Nisan ayı enflasyon rakamlarını saat 10.00'da duyurdu. Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde yüzde 3.18 yıllık bazda yüzde 69,80 arttı. Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16 artış göstermişti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ NEYDİ?

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye çıkacağı öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu.





