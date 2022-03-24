FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: EPDK açıkladı! Fatura borçlarına düzenleme...Kimleri kapsayacak?

Son dakika: EPDK açıkladı! Fatura borçlarına düzenleme...Kimleri kapsayacak?

24.03.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: EPDK yaptığı açıklamayla doğal gaz faturalarındaki borçlar için yeni düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada 'Fatura borcu olan şehit aileleri, 65 yaş üstü ve cihaza bağlı tüketicilerin doğal gazı 3 ay boyunca kesilemeyecek. Bu abonelerin faturası 4 aya kadar taksitlendirilebilecek' denildi.

Son dakika: EPDK açıkladı! Fatura borçlarına düzenleme...Kimleri kapsayacak?

Son dakika: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK), bugün kabul ettiği Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ile bir dizi yeni düzenleme hayata geçecek. Yönetmelik, tüketici haklarının güçlendirilerek ödeme kolaylıklarının sağlanması, müşteri hizmet kalitesinin artırılması ve iç tesisat işlemlerine yönelik iyileştirmelerle mağduriyetlerin giderilmesini hedefliyor.

Buna göre, abone bağlantı bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere abone bağlantı bedeli kredi kartına en az 3 taksit yapılabilecek. Dağıtım şirketi taksit sayısını artırabilecek.

Abone güvence bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere güvence bedeli vade farksız en az 6 eşit taksit yapılacak.

65 yaş üstü tüketiciler, hayati risk taşıyacak şekilde sürekli cihaza bağlı şekilde yaşayan bireylerin ikamet ettikleri adreslerdeki tüketiciler, şehit aileleri ve muharip/malul gazi tüketicilerin bir aboneliğe ait faturalarının yıl içerisinde en az 3 dönem ödenmemesi halinde gaz arzı durdurulabilecek.

Bu tüketicilerin ödenmemiş borçları için taksitlendirme talep edilmesi halinde, dağıtım şirketi tarafından taksitlendirme süresi dört ay olacak şekilde yapılacak.

Dağıtım şirketleri tarafından engelli ve 65 yaş üstü tüketicilerin müşteri hizmeti merkezlerine erişiminin kolaylaştırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve çağrı merkezine ulaşımlarında ve taleplerinin karşılanmasında öncelik tanınması sağlanacak.

DOĞAL GAZ FATURASINA İTİRAZDA ELEKTRİK VE SU FATURALARI DİKKATE ALINABİLECEK

Dağıtım şirketleri, internet sitelerinde müşterilerin tahmini fatura hesaplaması ve asgari son 3 yıla ilişkin tüketim sorgulaması yapabilecekleri bir sistem kuracak. Bu sistemin tüketicilerin mobil, sabit ve elektronik iletişim bilgilerini ve fatura bildirim tercihlerini güncellemelerine imkan verecek şekilde tasarlanması sağlanacak.

Tüketicilerin erişebilmeleri için faturalandırmaya esas olarak kullanılan verilerin son 5 yılı kapsayacak şekilde internet sitelerinde yayınlanma zorunluluğu getirilecek.

Tüketicilerin doğal gaz faturalarına itiraz etmeleri durumunda, itiraza konu dönemdeki elektrik ve su faturalarının dikkate alınarak düzeltme yapılabilmesinin önü açılacak.

Faturanın son ödeme tarihine kadar olan faturaya itiraz hakkı süresi müşteriler lehine olacak şekilde uzatıldı ve tebliğ tarihinden itibaren 1 yıllık sürede olarak yeniden düzenlendi. Böylece tüketiciler bu süre zarfında faturaya itiraz hakkını kullanabilecek.

Dağıtım şirketinin kendi hatasından kaynaklanan eksik faturalandırma halinde hesaplamalara konu edebileceği süre, geriye dönük olarak 1 yıldan fazla olamayacak.

fatura

BELLİ MİKTARIN ALTINDA GELEN FATURA ÖDENMESE DE 3 AY SÜREYLE GAZ KESİLEMEYECEK

Müşterinin adresinde bulunmadığı durumlarda sayaçla ilgili dağıtım şirketi tarafından yapılan işlemler hakkında adrese bildirim bırakılmasının yanı sıra müşterinin sistemde kayıtlı telefonuna kısa mesajla bilgi verilmesi zorunlu tutulacak.

Dağıtım şirketleri, tüketicilerin yaptıkları başvurular göz önünde bulundurularak internet sitesinde "Sıkça Sorulan Sorular" bölümü oluşturacak ve tüketim faturalarının, güvence bedelinin ve abone bağlantı bedelinin hesaplanabileceği modüller oluşturacak.

Ayrıca, dağıtım şirketi tarafından müşterilerin ödenmemiş faturalara esas tüketim miktarının hesaplanan karşılığının sayaç açma-kapama bedelinin 3 katını geçmemesi halinde gaz arzı durdurulamayacak. Ancak, söz konusu faturanın 3 ay süreyle ödenmemesi halinde miktara bakılmaksızın doğal gaz kesilerek hizmet durdurulabilecek.

Bağlantı başvurusunda bulunan kişinin abone bağlantı bedelinin iadesini talep etmesi halinde, doğal gaz servis hattının yapımına başlanmamış olması kaydıyla bağlantı bedeli dağıtım şirketi tarafından 5 iş günü içerisinde iade edilecek.

fatura1

SAYAÇ OKUMA SÜRELERİNE DÜZENLEME

Dağıtım şirketlerinin 15 Mayıs-15 Ekim arasındaki dönemde konut ve ısınma amaçlı tüketiciler için sayaç okumalarını 2 ayda bir yapabilmesi ve bu uygulamayı yapan şirketler tarafından tüketicilere gerekli bilgilendirmenin yapılması da yönetmelik kapsamında düzenlendi.

Öte yandan, herhangi bir gerekçeyle ilk okuma ve son okuma arasındaki sayaç okuma süresinin mevzuatta belirtilen sürenin altında kalması halinde fatura ödeme süresi asgari 25 gün olarak uygulanacak, ilk okuma ve son okuma arasındaki sayaç okuma süresinin mevzuatta belirtilen sürenin üzerinde olması durumunda ise tüketim tutarına en az 2 eşit taksit yapılacak.

Kurulun uygun görmesi ve tüketicinin rızasının alınması kaydıyla, dağıtım şirketleri alternatif okuma, tahakkuk ve ödeme yöntemleri uygulayabilecek. Bu yöntemler için tüketiciler mecbur tutulamayacak ve talepte bulunan müşteriler için sabit aylık ödeme sistemine geçilebilmesi mümkün olacak.

Ayrıca, doğal gaz bağlantı başvurusunda bulunan tüketiciler uzaktan iletişim araçlarıyla mesafeli sözleşme yapabilecek.

İÇ TESİSAT SİGORTASI İMALAT SÜRESİNİ KAPSAYACAK, MÜŞTERİ MAĞDURİYETİ ÖNLENECEK

Müşteriler ve iç tesisat firmaları arasında yaşanan sorunların ve mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesi amacıyla dağıtım şirketleri tarafından belirlenen asgari hükümleri içeren iç tesisat örnek sözleşmesi ve sigorta poliçesi dağıtım şirketinin internet sitesinde yer alacak.

İç tesisatı yapacak firmanın sigortaya ilişkin sorumluluklarını iç tesisat projesinin dağıtım şirketinin onayına sunulmasından önce yerine getirmesi zorunlu olacak. İç tesisat imalatı esnasında yaşanabilecek sorunların müşteri mağduriyetine neden olmaması için sigortanın imalat süresini kapsaması mecburi olacak.

Yakıcı cihaz değişimlerinde yakıcı cihazın tipinde, yerleşiminde veya kapasitesinde değişiklik olmaması halinde müşterilerin proje çizim maliyetinin ortadan kaldırılması amacıyla proje tadilatı olmadan sadece yakıcı cihaz değişim formu doldurularak değişim yapılmasının da önü açıldı.

Tüketicilerin bilgilendirilmesi ve şikayetlerinin azaltılması amacıyla dağıtım şirketlerinden tüketicilerin proje sunum, onay ve gaz açım işlemlerine ait süreçleri takip edebilmesine imkan sağlayacak sistemi internet sitelerinde kurmaları istenecek.

İşlerini daha iyi yapan sertifikalı firmaların tüketiciler tarafından tercih edilebilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için bu firmaların son 6 aylık performans değerlendirme tablosu dağıtım şirketleri tarafından yayınlanacak.(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeker fiyatlarına indirim geldi! Şeker fiyatlarına indirim geldi!
Zam yarışı devam ediyor! Şeker fiyatları 290 liradan 700 liraya çıktıZam yarışı devam ediyor! Şeker fiyatları 290 liradan 700 liraya çıktı
Son dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatlarıSon dakika: Akaryakıta büyük zam! İşte yeni benzin ve motorin fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Son dakika: Rus ordusuna peşe peşe darbeler! Hiç beklemiyorlardı

Son dakika: Rus ordusuna peşe peşe darbeler! Hiç beklemiyorlardı

Şeker fiyatlarına indirim geldi!

Şeker fiyatlarına indirim geldi!

Benzin ve motorine yeni zam yolda

Benzin ve motorine yeni zam yolda

İSKİ'den suya zam talebi: 'Son 3 yıldır önemli bir artış...'

İSKİ'den suya zam talebi: 'Son 3 yıldır önemli bir artış...'

Altınla ilgili kritik uyarı: Kıtlık başlayacak

Altınla ilgili kritik uyarı: Kıtlık başlayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.