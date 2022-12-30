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SON DAKİKA | 2023 gelir vergisi tarifesi açıklandı, dilimler değişti! Yemek ve yol paraları...

30.12.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini açıkladı. Gelir vergisi tarifesinin ilk diliminin 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci diliminin 70 bin liradan 150 bin liraya çıkarıldığını açıklayan Bakan Nebati, yol ve yemek ücretlerinde de atışa dildiğini duyurdu. İşte 2023 vergi dilimleriyle ilgili son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | 2023 gelir vergisi tarifesi açıklandı, dilimler değişti! Yemek ve yol paraları...

Son dakika: Yeni yıla az bir süre kala Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak yeni gelir vergisi tarifesini açıkladı. "Ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır" diyen Bakan Nebati, "Bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz" dedi.

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"İLK DİLİM 70 BİN TL'YE, İKİNCİ DİLİM 150 BİN TL'YE ÇIKARILDI"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz.

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"ÜCRETLİ ÇALIŞANLARIN ÖDECEYECEĞİ VERGİNİN AZALMASI SAĞLANMIŞTIR"

Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış; böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır.

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2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120.096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır.

Diğer bir ifadeyle, ücret geliri elde eden her bir çalışandan, yıllık 16.916,32 lira gelir vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17.827,85 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz.

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YEMEK VE YOL ÜCRETLERİNDE ARTIŞ

Ayrıca, bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz.

Böylece, aylık 2.860 lira yemek parası ile 1.456 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecektir."

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Nureddin Nebati

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