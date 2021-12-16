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Son Dakika! EPGİS açıkladı: Benzine 56 kuruş zam geliyor

16.12.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre benzine zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 56 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 56 kuruş zam yapıldı.

BENZİNE YENİ ZAM

EPGİS açıklamasında, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 17/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 56 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

**İşte EPGİS'in açıklaması:

AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMİNE DEVAM

Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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askeri üçrete zam geldi ya

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