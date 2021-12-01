Son dakika: EPGİS açıkladı! Benzine 58 kuruş indirim geliyor

Motorinin ardından benzin fiyatlarına da indirim geldi.

EPGİS'ten yapılan açıklamada 2 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde litre başına 58 kuruşluk indirim gerçekleştiği duyuruldu.

Benzinin litresi İstanbul'da 9,69 liradan 9,11 liraya, İzmir'de 9,76 liradan 9,18 liraya inecek.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



02/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 58 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) December 1, 2021

AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMİNE DEVAM

Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.



