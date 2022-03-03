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Son dakika: EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine bir zam daha! Bu geceden itibaren...

03.03.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre benzin ve motorine bir zam daha geldi. EPGİS'den yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 53 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 33 kuruş zam yapıldı.

Son dakika: EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine bir zam daha! Bu geceden itibaren...

Son dakika haberi: EPGİS'den yapılan açıklamaya göre, dün benzine 88 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruşluk zam yapılmıştı. Bugün yapılan açıklamada benzine 53 kuruş motorine ise 1 lira 33 kuruş zam yapıldı.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 17,55 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,08 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 17,46 liradan 17,99 liraya, İzmir'de 17,58 liradan 18,11 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 17,68 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19,01 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17,60 liradan 18,93 liraya, İzmir'de 17,69 liradan 19,02 liraya çıkacak.

ZAMLAR NASIL HESAPLANIYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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