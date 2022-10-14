SON DAKİKA | Erdoğan 'Çok daha farklı olacak' dedi, heyecan arttı! Asgari ücret zammı için yeni tahmin: 10 bin TL'nin üzerinde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı açıklama heyecan yarattı. Kazakistan ziyareti dönüşü asgari ücretle ilgili "Çok daha farklı bir hazırlığın içindeyiz" diyen Erdoğan'ın açıklaması sonrası "Asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı aranmaya başladı. İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı, eski SGK Denetmeni Bünyamin Esen'den ise asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken bir tahmin geldi.

ASGARİ ÜCRET BRÜT VE NET KAÇ TL OLACAK?

İnternethaber'de yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullanan Bünyamin Esen, "Asgari ücrete kaç lira zam yapılacak? Ocak 2023'te asgari ücret kaç lira olacak?" sorularına yanıt verdi.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ: KULİSLERDE KONUŞULAN SON RAKAM...

Esen, yaptığı açıkalamda "Kulislerde konuşulan son rakam asgari ücret brüt 10 bin TL olacak. Hatta net asgari ücretin de bu rakama çıkması bekleniyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Kazakistan dönüşü, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

"Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin."



