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Son dakika: Erdoğan Cumhuriyet tarihinin rekorunu duyurdu! 109 tonluk rezerv... "En çok altın üreten ilk 3 madenden biri olacak"

27.01.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilecik'te Söğüt Altın Madeninin açılış töreninde yaptığı konuşmada altın sektörünün 2022'de 42 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirtirken ayrıca "Yıllık üretim miktarını inşallah yaklaşık 6 buçuk tona yükselteceğiz" dedi.

Son dakika: Erdoğan Cumhuriyet tarihinin rekorunu duyurdu! 109 tonluk rezerv... "En çok altın üreten ilk 3 madenden biri olacak"

Son dakika haberi: Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği altın madeni bugün açılıyor. 109 tonluk altın rezervi keşfinin ardından, Bilecik’te Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Altın Madeni Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

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"YILLIK ALTIN ÜRETİMİNİ 6 BUÇUK TONA ÇIKARACAĞIZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

  • 3.5 milyon ons kaynağı, 1,92 milyon ons rezerve tekabül eden bu altının bir an önce Türk ekonomisine kazandırılması için çalışmaları hızlandırdık. Bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı. Tesis ilk altın dökümünü yapacak şekilde hazır hale getirildi. Bu tesis ilk etapta yıllık 2.5 tona kadar altın üretme kapasitesiyle çalışacak. Burası tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk üç madenden birisi olacak. Yıllık üretim miktarını inşallah yaklaşık 6 buçuk tona yükselteceğiz. Bugün itibarıyla Söğüt Altın Madeni sahasında yaklaşık 1000 kardeşimiz istihdam ediliyor. İlerleyen dönemde bu sayının bin 300'e çıkmasını planlıyoruz.

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"AKKUYU NGS'DE BU YIL ELEKTRİK ÜRETİMİNE BAŞLIYORUZ"

  • İnşallah mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz. Bu sene içerisinde Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde elektrik üretimine başlıyoruz.

"CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU"

  • Altın petrolle birlikte en fazla ithal ettiğimiz ürünlerin başında geliyor. Altın sektörümüz 2022 yılında 42 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. 5 yıla göre ortalama üretimimiz yıllık 35 tondur. Yapacağımız keşiflerle altın üretimini artırmayı hedefliyoruz.
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