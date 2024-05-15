Son dakika | Erdoğan'dan 'tasarruf paketi' yorumu! "Harcanan her kuruşun hesabı sorulacak"

Son dönemde oda ve borsalarımızın kapasiteleri arttı. Biz de bu süreçte daima destek olduk. TOGG'u hep birlikte hayata geçirdik, sabotaj girişimlerine rağmen ülkemize kazandırdık. Elektrikli araç sektöründe biz de varız dedik. Projenin kolunu, bacağını kırmak için çok uğraştılar, itibarsız hale getirmek için her yolu denediler.