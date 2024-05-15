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Son dakika | Erdoğan'dan 'tasarruf paketi' yorumu! "Harcanan her kuruşun hesabı sorulacak"

15.05.2024 15:06
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerden açıklanan tasarruf paketi hakkında açıklama yaptı. Tasarruf tedbirlerinin tüm kamuyu kapsadığına dikkat çeken Erdoğan "Harcanan her kuruşun hesabını soran bir bakış açısını egemen kılıyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca muhalefete 'nepotizm' tepkisi gösterdi.

Son dakika | Erdoğan'dan 'tasarruf paketi' yorumu! "Harcanan her kuruşun hesabı sorulacak"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOBB Genel Kurulu toplantısında konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında "Gelirlerimizi artırmak için çalışmak, daha çok çalışmak, daha fazla üretip ihraç etmek mecburiyetindeyiz" diyen Erdoğan, tasarruf paketi için "Yerli üreticiler inşallah bundan olumlu etkilenecek" değerlendirmesinde bulundu.

"MİLLETİMİZİN GERÇEK MESELELERİNE DAHA FAZLA VAKİT VE KAYNAK AYIRABİLECEĞİZ"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

  • Son dönemde oda ve borsalarımızın kapasiteleri arttı. Biz de bu süreçte daima destek olduk. TOGG'u hep birlikte hayata geçirdik, sabotaj girişimlerine rağmen ülkemize kazandırdık. Elektrikli araç sektöründe biz de varız dedik. Projenin kolunu, bacağını kırmak için çok uğraştılar, itibarsız hale getirmek için her yolu denediler.

  • Seçimsiz bir döneme girdik. Milletimizin gerçek meselelerine daha fazla vakit ve kaynak ayırabileceğiz.

  • Enflasyon, ülkeler için endişe olmayı sürdürüyor. Türkiye olarak küresel ekonominin genel seyrinden ve bölgedeki krizlerden maalesef biz de olumsuz etkileniyoruz. 6 Şubat'ta da asrın felaketini yaşadık.

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"GELİRLERİMİZİ ARTIRMAK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

  • Ekonomi programımızın neticelerini çeşitli alanlarda görmeye başladık. Geçen seneyi tahminlerimizin üzerinde bir büyümeyle kapattık. Mart ayında istihdam 32,6 milyon kişiye ulaşırken işsizlik yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Mart ayılarının bir başka özelliği, 11 aydır işsizlik oranının tekli rakamlarda seyretmesi.

  • Özel sektörümüzün personel bulamamaktan şikayet etmesi ortada bir sorun olduğunu gösteriyor.

  • Son dönemde keşfettiklerimiz dışında etrafımızdaki ülkeler gibi çok büyük yeraltı zenginliklerimiz yok. Gelirlerimizi artırmak için çalışmak, daha çok çalışmak, daha fazla üretip ihraç etmek mecburiyetindeyiz.

'TASARRUF PAKETİ' YORUMU: YERLİ ÜRETİCİLER İNŞALLAH OLUMLU ETKİLENECEK

  • Talimatım üzerine tasarruf kültürünü ve verimliliği artırmak için ekonomi yönetimimiz kapsamlı bir çalışma yaptı. Kamu kurumlarının milletimiz ve iş dünyamıza tasarruf kültüründe de örnek olmasını hedefliyoruz. Bu paket kamuda verimliliği artırarak tasarrufu sağlamayı amaçlıyor. Bu paketle birlikte çok güçlü bir uygulama modelini hayata geçiriyoruz. Tedbirler bütün kamuyu kapsıyor. Yani merkezi idareler, yerel yönetimler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeler ve fonlar bu paketin kapsamında. Tasarruf tedbirlerine istisnasız olarak tüm kamu idarelerimiz ve personeli uymak zorunda. Harcanan her kuruşun hesabını soran bir bakış açısını egemen kılıyoruz. Yerli üreticiler inşallah bundan olumlu etkilenecek. Son dönemde vatandaşlarımızın tepkisine yol açan israf görüntülerinin de böylece önüne geçmeyi arzu ediyoruz.

MUHALEFETE 'NEPOTİZM' TEPKİSİ

  • 31 Mart'tan sonra özellikle muhalefet belediyelerinde yaşanan eş, dost, hısım, akraba atamalarının mahşeri vicdanda nasıl yaralar açtığını hepimiz görüyoruz. Adalet terazisi son derece hassas olan gençlerimiz iyice zıvanadan çıkan bu kayırmacılık vakalarından ciddi anlamda rahatsız. Bu skandallara artık bir dur denmesi gerekiyor. Bir göreve seçilmiş olmak kimseyi orayı bir akraba çiftliğine dönüştürme hakkı vermez. Nepotizm meselesini yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Muhalefetin de sorumluluk almasını bekliyoruz.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Recep Tayyip Erdoğan
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