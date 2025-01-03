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  4. Son dakika | İlk 5'teki illerimiz belli oldu! Erdoğan "Cumhuriyet tarihinin rekoru" deyip 2024 ihracat rakamlarını açıkladı, enflasyon verileri için ilk yorumunu da yaptı

Son dakika | İlk 5'teki illerimiz belli oldu! Erdoğan "Cumhuriyet tarihinin rekoru" deyip 2024 ihracat rakamlarını açıkladı, enflasyon verileri için ilk yorumunu da yaptı

03.01.2025 15:24
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Son dakika haberi: 2024 yılına ait ihracat verilerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza attık" dedi. 2024'te 262 milyar dolar ihracat yapıldığını söyleyen Erdoğan en çok ihracat yapan 5 ili de açıkladı. Erdoğan ayrıca bugün TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini de ilk kez yorumladı.

Son dakika | İlk 5'teki illerimiz belli oldu! Erdoğan "Cumhuriyet tarihinin rekoru" deyip 2024 ihracat rakamlarını açıkladı, enflasyon verileri için ilk yorumunu da yaptı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'nda konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın gündeminde ihracat rakamları, enflasyon verileri ve ekonomide 2025 hedefleri vardı. Bugün TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine değinirken Erdoğan "Bu sabah açıklanan enflasyon verileri uyguladığımız politikaların doğruluğunu teyit etti. Bu umut verici gelişmelerin arkası inşallah gelecek" dedi. Erdoğan ayrıca ihracatçılara destek mesajı verdi.

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"KİŞİ BAŞI GELİRİN 2025'TE 17 BİN DOLAR OLMASINI BEKLİYORUZ"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kesitler:

  • Gazze'de tarih haklılığımızı teyit edecek. İsrail ile ticari işlemleri tamamen durduran tek ülke Türkiye olmuştur.

  • Enflasyon ile mücadele dünyada geçen yıla damgasını vurdu. Son derece sancılı ve sarsıntılı bir yıl geçirdik. 2025 senesinde bizi nispeten daha iyi bir yıl bekliyor. Ekonomimiz tam 17 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Kişi başı gelirin 2025'te 17 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Ocak-Ekim 2024 döneminde işsizlik oranımız ortalama yüzde 8,8 ile son 23 yılın en düşük düzeyine indi.

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ENFLASYON VERİLERİ İÇİN İLK YORUM: UMUT VERİCİ GELİŞMELERİN ARKASI GELECEK

  • Dezenflasyon süreci başladı. Bu sabah açıklanan enflasyon verileri uyguladığımız politikaların doğruluğunu teyit etti. 2025'te enflasyon oranımız OVP ile ve enflasyon raporunda ilan edilen seviyelerle uyumlu şekilde gerçekleşecek. Bu umut verici gelişmelerin arkası inşallah gelecek. Görüyoruz ki piyasalar hükümetimize, politikalarımıza, ekonomi programımıza, Türk ekonomisinin güçlü potansiyeline güveniyor.

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"CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU"

  • İhracat 2024'te yüzde 2,5 artışla 262 milyar dolara çıktı; 2024 Aralık ayında 23,5 milyar oldu. Yılın tamamında ihracat rakamlarında Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza attık. En fazla ihracat yapan 5 ilimiz İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ'dır. 2025'te büyüme hedefimiz yüzde 4.

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DIŞ TİCARET AÇIĞINDA DÜŞÜŞ

  • 2024'te dış ticaret açığını 24 milyar dolar düşürdük.

  • İhracatçılarımızın yanında olacağız. Finansmana erişimleri kolaylaşacak.

AA-20250103-36652402-36652398-CUMHURBASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGANBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan
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