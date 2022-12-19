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Son dakika | Erdoğan "Müjde vermek istiyorum" diyerek duyurdu: "En az yüzde 75 oranında Hazine destekli kefalet sağlıyoruz"

19.12.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Reel sektörümüze müjde vermek istiyorum" diyerek yeni kefalet destek paketini açıkladı. "Fatura iptallerinden kaynaklanan sorunlarını çözecek yöntemleri de devreye alarak sistemin etkinliğini artırıyoruz" diye Erdoğan, "Yeterli teminata sahip olmayan ama kredibilitesi yüksek firmalarımıza en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kefalet sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Son dakika | Erdoğan "Müjde vermek istiyorum" diyerek duyurdu: "En az yüzde 75 oranında Hazine destekli kefalet sağlıyoruz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pullman İstanbul Hotel'de düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşma gerçekleştiren Erdoğan, "Kadınlarımızın başta olmak üzere reel sektörümüze bir de müjde vermek istiyorum" diyerek yeni kefalet paketini duyurdu.

"FATURA İPTALLERİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLARI ÇÖZECEK YÖNTEMLERİ DEVREYE ALIYORUZ"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

  • Kadınlarımıza daha fazla destek vermekte kararlıyız. Girişimcilik destekleri ve kırsal kalkınma hibeleri gibi programların önemli bölümünü kadınlarımızın kullandığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Kadınlarımızın başta olmak üzere reel sektörümüze bir de müjde vermek istiyorum. Hazine destekli kefalet sistemiyle firmalarımıza tahsis edilen kredilerin 200 milyar liralık kaynakla daha etkin kullanımını sağlayacak yeni bir adım attık. Fatura iptallerinden kaynaklanan sorunlarını çözecek yöntemleri de devreye alarak sistemin etkinliğini artırıyoruz. Yeterli teminata sahip olmayan ama kredibilitesi yüksek firmalarımıza en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kefalet sağlıyoruz.

  • Kadınlarımızı da unutmadık. Kadın girişimcilerimize ve kadın kooperatiflerimize 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik. Geniş bir yelpazeye yayılan yeni destek paketimizin hayırlı olmasını diliyorum.

Başlıksız-10

MUHALEFETE 'BAŞÖRTÜSÜ' TEPKİSİ

  • Geçtiğimiz aylarda bir gece yarısı videosuyla yeniden gündeme getirilen başörtüsüyle ilgili yasal düzenleme teklifi hepimize yeniden o meşum günleri hatırlattı. Üstelik bu tartışma vesilesiyle gördük ki birileri hala o karanlık dönemin özlemiyle yanıp tutuşuyor. Biz de temel hak ve özgürlüklerin bu tür düzenlemelere konu edilemeyeceği inancımıza rağmen meseleyi Anayasal düzeyde çözecek bir teklifte bulunduk. Teklifimizi önce Mecliste grubu olan partilere götürdük. Kaydadeğer bir geri dönüş alamadığımız teklifimizi Cumhur İttifakı milletvekillerimizin imzasıyla Meclise sunduk.

"SEÇİME KADAR BUNLARI MEYDANLARDA ANLATACAĞIZ"

  • Muhalefetin geneline sesleniyorum: Kandil'in hesabını bugüne kadar sordunuz mu? Sicil dosyalarınız elimizde. Seçime kadar bunları meydanlarda anlatacağız. Bunca rezalete sırtını dönenlerin hep birlikte kınadığımız bir hadise üzerinden yürüttükleri kirli kampanyanın gerisindeki gayenin farkındayız.
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"KIZIMI OKULDAN ALIP FARKLI BİR İLE ADETA KAÇIRMAK ZORUNDA KALDIM"

  • Diyarbakır annelerinin gözleri nasıl yaşlıysa bizim de ailelerimizin gözleri çok yaşlıydı. Okullarından maalesef kovulan ve bu ana muhalefetin başındaki genel başkan yardımcısı olan bir kadın ikna odalarında o bizim kızlarımızın başlarındaki örtüleri çıkartarak onları odaya alıp orada onlara manevi işkence yapıyorlardı. Hala utanmadan, sıkılmadan konuşuyorlar. Aynı acıyı ben de yaşadım, birçok yakınlarım yaşadı. Kızımı İstanbul'daki okuldan alıp farklı bir ile adeta kaçırmak zorunda kaldım.
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Recep Tayyip Erdoğan

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