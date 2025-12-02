Son dakika | Ev ve kişisel bakım eşyalarıyla tanınıyor! Ünlü Dyson firmasına soruşturma

Geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren ‘Dyson’ hakkında Ticaret Bakanlığı’na bağlı Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açıldı.

ÇEŞİT ÇEŞİT EŞYALAR SATIYOR

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Rekabet Kurumu tarafından, Türkiye’de kablosuz süpürgeden saç bakım cihazlarına, hava temizleyicilerinden el kurutma makinelerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren Dyson hakkında 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğini belirlemek için soruşturma açıldı.

"PARALEL İTHALATI ENGELLEMEYE YÖNELİK UYGULAMALARDA BULUNMUŞ OLABİLİR"

Yapılan incelemelerde elde edilen bulgular, Dyson’ın paralel ithalatı engellemeye yönelik uygulamalarda bulunmuş, yeniden satış şartlarına müdahale niteliğinde davranışlar sergilemiş olabileceği belirtildi.

MERCEK ALTINA ALINACAK

Ayrıca Dyson'ın, Türkiye'de uyguladığı seçici dağıtım sistemi ve bu sistemin korunmasına yönelik uygulamaları da soruşturma kapsamında ayrıntılı biçimde incelenecek.