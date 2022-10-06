SON DAKİKA | EYT, asgari ücret derken... Yüz binlerce aile bugünü bekliyordu! Kritik üç yıl planı...

Kamudaki sözleşmeli personelin kadro umudunda son viraja girilirken, son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yaklaşık 550 bin sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili kritik toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi arasında yapıldı. Yüz binlerce çalışanı yakından ilgilendiren kritik toplantıda önemli kararların alınması beklenirken, Memur-Sen yönetiminin elindeki raporları Bakanlığa sunacağı öğrenildi. Öte yandan kritik toplantıda sözleşmeli çalışanların kadroya nasıl alınacağıyla ilgili iki taslağın masada olduğu iddia edildi.

SON DAKİKA | SÖZLEŞMELİLER İÇİN KRİTİK 'KADRO' TOPLANTISI

Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşmeyle hüküm altına alınan sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı.

Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, bugün Bakanlık'ta saat 13.30'da bir araya geldi.

Toplantıda, Memur-Sen yönetiminin sözleşmelilere kadro konusundaki raporlarını sunacağı ve bu konuda taleplerini dile getirdi.

Takvim Gazetesi Ekonomi müdürü Faruk Erdem sözleşmelilerin kadroya geçmesine ilişkin iki taslak üzerinde çalışıldığını belirterek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu:

SÖZLEŞMELİLER KADROYA NASIL GEÇECEK?

Çalışma bakanı dün bu konu ile ilgili açıklama yaptı. Bu ay veya önümüzdeki ay bu konu da çözülmüş olacak. Önemli bir konu zaten. Yılbaşından bu yana da toplu sözleşme metninde de yer almıştı 3600 ek gösterge ile beraber, aşağı yukarı 600 bin arkadaşımız bu yasayı bekliyor. Özellikle de eş durumundan tahin olamayan öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz ve diğer sözleşmeliler olsun.

Şunu söylemiş sayın bakan da tek bir sözleşmeli tanımı olacak. Şu anda 30-35 tane sözleşmeli tanımı var. Onlar sadeleştirilecek. Tek bir sözleşmeli tanımı olacak ve mevcut sözleşmelilerinde kadro hakkı ve kadroya geçişleri sağlanacak. Biz de ufak ufak Ankara’daki taslaklardan bilgi alabilir miyiz diye bir araştırma yaptık, bir iki bilgi geldi.

‘ANKARA’DAN GELEN BİLGİLERE GÖRE İKİ TASLAK VAR’

Birinci taslakta; 3 yılı dolduran sözleşmeliler kadroya geçecek. 3 yıldan az olanlar ise tamamladıklarında kadroya geçecek.

İkinci taslakta ise; Sürekli süresiz herkesin kadroya geçmesi, 3 yıl kuralına bakılmadan otomatik kadro imkanı.

Bu ikinci taslak hem 2011’de hem de 2013’de çıkarılan iki düzenleme ile aslında bu sağlanmıştı. Şimdi dediğim gibi 600 bine yakın sözleşmeli arkadaşımız var ve ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nda bu arkadaşlarımız onların da 4B’li ve 4A’lı kadrolara geçmeleri sağlanacak. Mali sosyal hakları düzenlenmiş olacak.

