Son dakika: EYT’de 4A SGK, 4B Bağ-kur, 4C Emekli Sandığı çalışanları dikkat! Primde ‘1260 gün’ detayı! Fazladan 1 gün her şeyi değiştirebilir…

Son dakika: EYT yasası öncesi 4A SGK, 4B Bağ-kur, 4C Emekli Sandığı statüsünde çalışanlar, prim gün sayısı hesaplamalarına başladı. EYT düzenlemesinin Meclis’e gelmesine çok kısa bir süre kala milyonların merak ettiği konularda detaylar netleşirken, kafa karıştıran sorular da birer birer yanıt buluyor. Bunlardan biri de farklı statülerde çalışıp da gün hesabı yapanlarla ilgili. Bu noktada sigortalı olunan son 1260 gün devreye giriyor. İşte EYT öncesi bilmeniz gereken detaylar…

EMEKLİLİĞE SON 1260 PRİM GÜNÜ KARAR VERECEK

EYT düzenlemesinin Aralık ayında Meclis’e geleceği biliniyor. Düzenlemenin AK Parti ve MHP milletvekili sayısının yasa onay sayısı olan 300'ün üzerinde olması göz önünde bulundurulduğunda Meclis’ten geçmesi neredeyse kesin. Bu aşamanın ardından EYT’nin 15 Ocak 2023’te yürürlüğe girerek, ilk maaşların ise Şubat itibariyle verilmeye başlaması bekleniyor. Ancak SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamında EYT bekleyen milyonların hangi statüden emekli olacaklarına son 1260 prim gün sayısı karar verecek.

2.520 PRİM GÜNÜ DİKKATE ALINIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT’de 5000 prim günü şartının devam edeceğini duyurmuştu. Ancak farklı statülerde çalışma prim gün sayıları olanlar ne yapacak? İşte bu noktada devlet son 2.520 günü esas alıyor. Son 2 bin 520 gün içerisinde SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’ndan hangisinin prim günü fazlaysa oradan emekli olabilirsiniz. Bu da dolu dolu 7 yıla tekabül ediyor.

STATÜDE 1 GÜN BELİRLEYİCİ OLUYOR

Emekli olacak kişi örneğin hem SGK hem de Bağkur’dan prim gün sayısına sahipse, yani iki statü de varsa son 2 bin 520 gün içinde sürenin yarısına yani 1260 güne bakılıyor. Bu kapsamda yarısından 1 fazla hangi kurumdan priminiz varsa emekli olabilirsiniz. Kısaca bu durumda SSK’dan emekli olmak isterseniz son 1261 gününüzün SSK’dan olması gerekiyor.



