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  4. Son dakika: EYT'de adım adım sona yaklaşılıyor! Kritik tarih açıklandı: 2 Şubat...

Son dakika: EYT'de adım adım sona yaklaşılıyor! Kritik tarih açıklandı: 2 Şubat...

30.01.2023 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: EYT'liler için heyecanlı süreç devam ediyor. 2022'nin sonunda açıklanan ve yaş sınırlamasının olmayacağı belirtilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi uzun bir bekleyişin ardından bugün Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Milyonları etkileyecek olan yeni düzenlemenin komisyonda görüşüleceği tarih ve saat açıklandı.

Son dakika: EYT'de adım adım sona yaklaşılıyor! Kritik tarih açıklandı: 2 Şubat...

Son dakika: Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak.

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Komisyon Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, ilgili bakanlıkları, işçi ve işveren kuruluşlarını, dernek ve platformları davet etti.

Komisyon, teklifi, perşembe günü saat 11.00'de görüşmeye başlayacak.

EYT resmen Meclis'te! İşte tüm detaylar... EYT resmen Meclis'te! İşte tüm detaylar...


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