Son dakika | EYT'de 'çok güçlü' kulis bilgisi! 'Ocak ayına kaldı' deniyordu ama... Yeni tarih gündeme geldi! İşte masadaki yaş sınırı

Son dakika: EYT ve asgari ücret zammı için tüm gözler dün yapılan Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kritik toplantı sonrası özellikle EYT'deki yaş sorunuyla ilgili bir açıklama yapması beklenirken, o açıklama gelmedi. Ancak kritik toplantının başlamasının ardından EYT düzenlemesiyle ilgili gelen çok önemli bir haber gündem yarattı. AK Parti kaynakları, EYT düzenlemesinin yeni yıla kaldığını ve Ocak ayında Meclis'e geleceğini belirtti. Bütçeye maliyeti ve yaş sınırıyla ilgili kapsamlı çalışmaların devam ettiği bildirildi.

EYT İÇİN TARİH VERDİ: ARALIK AYINDA ÇÖZÜLMESİ DE GÜNDEMDE

EYT için 'yeni yıla kaldı' haberlerinin ardından emeklilik hayali kuran milyonları heyecanlandıran bir iddia gündeme geldi. TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, çalışma bakanlığının çok ciddi bir çalışma içinde olduğunu belirterek "EYT konusunun bu Aralık ayında çözülmesi de gündemde. Kanunlaşmayabilir ama çalışmanın kapsamı belli olur." iddiasında bulundu.

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Milyonların merakla beklediği "EYT'de yaş sınırı olacak mı?" sorusuyla ilgili de edindiği kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Gürel, şu ifadeleri kullandı;

"Dünyada şuanda emeklilik yaşı bir çok yerde 61-65 arasında. Reel değerlendirmelerde bu durum göze alınıyor. Ancak diğer tarafta da böyle bir beklenti de var. Bu artık çözülmesi gereken bir konu ve çözülecek.

"YAŞ SINIRI İÇİN GÜÇLÜ BİR KULİS BİLGİM VAR"

Bendeki bilgiye göre düzenlemenin kriterleri bu ay içerisinde netleşecek. Gelen bilgiler yaş sınırının olacağını gösteriyor. Kadınlarda 48 erkeklerde 50 yaş sınırının olacağına yönelik güçlü bir kulis bilgim var."

ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ: ERDOĞAN'IN ÖNÜNE GELECEK

2023 asgari ücret zammıyla ilgili de kulislerde konuşulanları aktaran Gürel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gelecek rakamın 8 bin 250 TL olacağını söyledi.

Gürel, şu ifadeleri kullandı;

"Bana kalırsa asgari ücret 8 bin TL'nin arasında olmayacak. Yapılan teknik hesaplamalara göre 8 bin 250 TL gibi bir rakam ortaya çıktı. Sonrası ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirine kalacak. Yani 8 bin 250 TL olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gelecek gibi görünüyor. Refah payı iddialarını da göz önüne alırsak 8 bin 500 ile 9 bin arasında olacak bir asgari ücret açıklanabilir."

