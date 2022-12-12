Son dakika | EYT ne zaman açıklanacak? Milyonların beklediği haber için Meclis'te kritik sözler: Çalışmanın detayları...

Son dakika haberine göre, TBMM'de konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemdeki ekonomik gelişmeler, enflasyon ve milyonların merakla beklediği EYT'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...

"ÇALIŞMAYI TİTİZLİKLE YÜRÜTÜYORUZ"

Bakan Nebati, "EYT ile ilgili çalışmayı da tüm paydaşların görüşlerini dikkate alarak titizlikle yürütüyoruz. Çalışmanın detayları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından zamanı gelince kamuoyuna açıklanacaktır." dedi.

"DÜŞÜŞLER DEVAM EDECEK"

Bakan Nebati, "Yüksek enflasyonun sebep olduğu tüm sorunların farkındayız ve enflasyonla mücadeleyi en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Enflasyon bugün istisnasız tüm ülkelerin başlıca sorunu. Emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, tedarik zincirlerindeki aksamalar ve arz kısıtları tüm dünyada yüksek enflasyona neden oldu." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Bu süreçte ülkemizde de enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma yaşadık. Yıllık enflasyon, kasım ayındaki zirvesinden gerilemeye başlamıştır. Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları ve diğer politikalarımız sayesinde Türk lirasında sağladığımız istikrarlı seyir bu sonucun alınmasında etkili olmuştur. Önümüzdeki dönemde, küresel emtia fiyatları, döviz kuru gelişmeleri ve beklentilerde görülecek iyileşmelerle birlikte gerek tüketici gerek üretici enflasyonunda düşüşler devam edecektir. Her ay bu düşüşler gerçekleşecektir."

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları:



"Ekim itibarıyla cari açık yıllık 43,5 milyar dolar gerçekleşmiştir. Ancak, enerji ve altın hariç cari işlemler 49 milyar dolar fazlaya ulaşmıştır.

Ocak-Ekim döneminde KKM’ye bütçeden 91,6 milyar TL harcama yapılırken, kurdaki istikrar ile kasım ve aralıkta şu ana kadar bütçeden herhangi bir aktarım yapılmamıştır. 2022 yılında 276,8 milyar TL vergi gelirinden vatandaşlarımız lehine vazgeçtik.

Mali Suçları Araştırma Kurulumuz MASAK, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu yıl suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi kapsamında, 20 bini aşkın kişi hakkında araştırma yapılmıştır. Ayrıca, terörizmin finansmanı kapsamında 66 gerçek kişi ve 14 kuruluşun mal varlığı dondurulmuştur.

Ülkemizin gri liste sürecinin varlık barışı düzenlemeleriyle herhangi bir bağlantısı söz konusu değildir.

Doğal gaz ve elektrik sübvansiyonlarına, sosyal desteklere, ücret ve maaş artışlarına, vazgeçtiğimiz vergi gelirlerine rağmen 2022 bütçe açığının GSYH’ye oranı OVP öngörümüzün de altında gerçekleşecektir. 2023 Yılı bütçemiz de önceki bütçelerde olduğu gibi mali disiplin anlayışıyla, vatandaş odaklı hazırlanmıştır. 2023 yılı bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 3,5 olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bu oranı program dönemi sonunda yüzde 1,5’e kadar indirmekte kararlıyız. Mesken aboneleri için elektrikte yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75 sübvansiyon sağlıyoruz. Yani vatandaşımız maliyeti 300 lira olan bir elektrik faturasının 150 lirasını, 500 lira olan bir doğal gaz faturasının ise sadece 125 lirasını ödüyor. Kalan maliyeti Hazine üstleniyor.

Ocak-Kasım döneminde 1,2 milyon çiftçimize 165 milyar TL’lik Hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Sağladığımız bu desteğin yıl sonunda 10,5 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz. 2023 yılında ise bu kapsamda 21,5 milyar TL tutarında ödenek ayrılmıştır."

